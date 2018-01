Montréal: le Fonds de l'eau pratiquement à sec

Voilà, l'administration Plante dit s'être trouvée dans une impasse pour financer ces importants travaux. La Ville de Montréal a mis en place une stratégie depuis plusieurs années pour payer de plus en plus au comptant ses travaux dans le réseau d'eau et ainsi éviter d'avoir à emprunter lourdement. C'est dans cette veine que la métropole avait mis en place le Fonds de l'eau en 2003.

Depuis la présentation de son budget le 10 janvier, l'administration Plante défend la hausse de taxes en expliquant devoir financer les investissements dans son réseau d'eau. Présenté aujourd'hui, le programme triennal des immobilisations précisera ainsi que les 31,5 millions récoltés en 2018 grâce à la hausse de la taxe de l'eau serviront justement à payer comptant les travaux. En trois ans, Montréal évalue ainsi que cette augmentation permettra d'éviter d'emprunter 100 millions.

« Cette réserve sert à éviter de trop emprunter, souligne Sylvain Ouellet. À un moment, il y a une limite à ce qu'on peut emprunter sans avoir une décote. Et le service de l'eau ne peut pas accaparer 100 % de la capacité d'emprunt de la Ville. Il y a d'autres priorités à Montréal. »

MONTRÉAL FERMERA DEUX USINES D'EAU... POUR FAIRE PLACE À LA LIGNE ROSE

La Ville de Montréal fermera deux de ses six usines d'eau à l'issue d'un projet majeur. En plus de permettre d'économiser 130 millions, cette révision de l'alimentation en eau potable de la métropole permettra de libérer un terrain pour le terminus de la future ligne rose. L'élu responsable de l'eau, Sylvain Ouellet, a annoncé hier la fermeture des usines d'eau de Dorval et de Lachine. Leur disparition aura un faible impact sur la capacité de production de Montréal, puisqu'elles fournissent moins de 5 % de l'eau bue par les Montréalais. Pour procéder à leur fermeture, Montréal prévoit un chantier de 10 ans qui coûtera 235 millions. Il prévoit l'aménagement de 23 km de conduites principales pour que les secteurs de Dorval et de Lachine soient alimentés par d'autres usines d'eau de Montréal, soit Atwater, Charles-Desbaillets et Pointe-Claire. Malgré les investissements majeurs nécessaires, Montréal évalue que la décision sera économique. Sur 60 ans, conserver ces deux usines aurait coûté 390 millions. La facture pour les fermer reviendra au total à 264 millions.