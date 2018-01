Couillard et Plante déçus par la décision d'Amazon

Le premier ministre Philippe Couillard et la mairesse Valérie Plante ont manifesté leur déception face à la décision du géant Amazon d'exclure Montréal de la course pour aménager son deuxième siège social.

«Je suis déçu, très déçu», a déclaré Philippe Couillard à l'issue d'une rencontre d'une heure avec la mairesse de Montréal. Selon le premier ministre, la métropole québécoise avait la meilleure candidature. Tout n'est pas perdu, ajoute-t-il, le travail effectué par Montréal International pouvant servir pour développer l'industrie du savoir sur l'île.

Valérie Plante a souligné que malgré ce revers, sa ville se trouve dans une bonne posture économique alors que le taux de chômage a atteint un plancher record. «Oui, on aurait voulu se trouver dans cette courte liste, mais on ne s'arrête pas là. Montréal va bien et a un bon positionnement», a réagi la mairesse.

Philippe Couillard et Valérie Plante ont eu leur première rencontre de travail ce matin à l'hôtel de ville de Montréal.

Ils ont aussi abordé la question de la mobilité. Philippe Couillard a indiqué que le projet de prolongement de la ligne bleue devrait être lancé sous peu. Quant à la ligne rose, le premier ministre a dit comprendre la logique de cette idée, afin de désengorger le métro qui arrive à saturation dans le secteur du centre-ville.

Invité à signer le livre d'or de la Ville, Philippe Couillard y a inscrit que «tout le Québec doit s'unir dans la prospérité et nous avons besoin d'une grande métropole».