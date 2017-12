Valérie Plante accueille les citoyens à l'hôtel de ville

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a transmis ses voeux à des centaines de Montréalais venus la rencontrer samedi à l'hôtel de ville. Elle a envoyé ses « plus belles pensées aux Montréalais, spécialement à ceux qui sont dans le besoin ».

« J'ai déjà eu mon cadeau de Noël : c'est la confiance que les Montréalais m'ont accordée en novembre », a dit Valérie Plante. Elle a indiqué vouloir recharger ses batteries durant le congé pour revenir travailler en début d'année sur « le dossier de la ligne rose » et sur « des projets qui vont améliorer la qualité de vie des citoyens ».

Les Montréalais qui se sont déplacés pouvaient s'offrir des photos avec la mairesse. Certains ont également profité pour visiter la salle du Conseil l'hôtel de la ville et rencontrer d'autres élus du comité exécutif.

Marc Breton et Heidi Tremblay sont venus avec leurs deux enfants. « On voulait faire quelque chose de spécial pour Noël. On a trouvé que c'était une bonne idée de venir rencontrer la mairesse », a dit M. Breton.

Même son de cloche du côté de Jean-François Rheault. « Ma fille a 4 ans et demi et elle me dit souvent qu'il y a trop de monde dans les autobus », a dit M. Rheault. Quand elle rencontrera la mairesse, sa fille, Anna, affirme vouloir lui dire que cet enjeu est important pour elle.

Pour d'autres Montréalais, l'événement d'aujourd'hui est une occasion de rencontrer leur idole. « Je veux lui dire qu'elle m'a donné le goût de suivre la politique, a lancé Vicky Volikakis, une supportrice de Mme Plante. Pour une fois, je crois qu'il y a quelqu'un qui va changer les choses ».