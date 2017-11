Centre jeunesse de Montréal: le seul foyer mère-enfant ferme

L'unique foyer mère-enfant du centre jeunesse de Montréal fermera ses portes, a appris La Presse.

Le CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal a choisi de fermer la ressource d'hébergement destinée aux jeunes mères vulnérables et à leurs bébés pour une raison d'« optimisation financière », confirme la directrice adjointe du programme jeunesse de ce CIUSSS, Nathalie Bibeau.

De son côté, l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) - le syndicat qui représente les employés du centre jeunesse de Montréal - accuse le CIUSSS de sacrifier une « expertise unique » au nom de la « performance » exigée dans le cadre de la réforme du réseau de la santé connue sous le nom de « réforme Barrette ».

Ce foyer de groupe - nommé foyer Christophe-Colomb - accueille de jeunes femmes enceintes ou qui ont de jeunes bébés et qui sont très vulnérables en raison de leurs conditions de vie qui mettent en péril la sécurité du bébé : pauvreté, isolement, rupture relationnelle et problèmes de comportement.

Bon an, mal an, une trentaine de jeunes mères y étaient hébergées. Plusieurs étaient des adolescentes elles-mêmes sous l'égide de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ).

« Ce ne sont pas des décisions faciles à prendre, mais la décision a été prise après mûre réflexion, dit Mme Bibeau de la Direction du programme jeunesse du CIUSSS. [...] Ça fait partie de nos responsabilités de se demander si on ne peut pas offrir le service autrement pour desservir un plus grand volume de clientèle. »

Inquiétudes

Les jeunes mères séjournaient au centre en moyenne 30 jours, le temps qu'un travailleur social de la DPJ évalue la situation de la famille. L'objectif étant que, pendant leur séjour, les mères apprennent à développer leurs compétences parentales dans un lieu stimulant et sécuritaire tant pour la mère que pour l'enfant.

« On a vu des mères avec un pronostic très sombre au départ réussir à se reprendre en main et repartir chez elles avec leur bébé », décrit une employée du centre jeunesse qui a demandé qu'on ne révèle pas son identité de peur de subir des représailles de son employeur.

Cette employée craint que la fermeture du foyer de groupe ne mène à une augmentation du nombre de bébés placés en famille d'accueil dès leur naissance parce que la DPJ ne voudrait pas « gérer le risque » de laisser la mère rentrer chez elle avec son enfant.