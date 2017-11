Valérie Plante réitère qu'elle veut être mairesse de la mobilité

À une petite fille venue voir la candidate de Projet Montréal, Valérie Plante a indiqué qu'elle veut être la première mairesse de la métropole. « Est-ce que tu sais que je veux devenir la première mairesse de Montréal ? Moi, c'est ça que je veux faire. Je veux être la première femme qui va diriger la Ville de Montréal. On n'a jamais eu ça avant », lui a-t-elle dit. La petite fille lui a répondu qu'elle l'aime bien.

Ce message, Mme Plante l'a martelé à plusieurs reprises aux citoyens et citoyennes qu'elle a rencontrés au marché public de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, comme pour signifier le symbolisme de sa candidature. De plus, elle les a incités à aller voter demain.

Interrogée sur le manque d'expérience politique dont l'accuse souvent son adversaire, Denis Coderre, Valérie Plante a répondu qu'elle trouve « très condescendante l'approche selon laquelle si on ne fait pas la politique depuis 30 ans, on n'est pas capable de faire le travail ». « J'ai été élue en 2013. Je suis devenue la cheffe de Projet Montréal. J'ai montré mes capacités de savoir rallier et de savoir m'entourer », a-t-elle dit.

Si Denis Coderre mise sur son bilan des quatre dernières années pour se faire réélire, Valérie Plante a rejeté cet argument du revers de la main. Elle a affirmé que le maire sortant se compare « aux périodes les plus sombres de l'histoire de Montréal : Applebaum et Gérald Tremblay ». « On l'a entendu dire qu'au moins, le maire n'a pas fini en prison cette fois-ci, a-t-elle dit. Moi, je refuse de me comparer aux périodes les plus sombres de Montréal. Je veux me comparer aux grandes villes à travers le monde, qui, à travers des projets de société et une vision, ont réussi à aller plus loin. »

Mme Plante s'est aussi montrée confiante sur sa capacité à pouvoir faire sortir le vote demain. Elle a indiqué avoir mené une campagne sur des « sujets très précis qui touchent les Montréalais quotidiennement ». « On a fait de grandes propositions sur la sécurité, l'habitation et le transport. J'ai grand espoir que demain, ils seront très nombreux aux urnes. »

La cheffe de Projet Montréal a conclu qu'elle est très satisfaite de sa campagne. « Notre objectif était d'apporter de grandes idées qui répondent aux besoins des Montréalais. Quand j'entends que notre campagne est contagieuse, je pense que c'est mission accomplie », a-t-elle dit. « Si on gagne demain, ce sera une belle victoire .»