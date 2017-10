Les enfants pourront voter dimanche à Montréal

Dans le cadre d'un projet-pilote, Élection Montréal mettra en place 19 «petits bureaux de vote» afin de permettre aux jeunes de s'exprimer dimanche. Plutôt que de choisir entre divers candidats souhaitant siéger à l'hôtel de ville, les enfants seront appelés à répondre à une question sur la gestion de la métropole: «À Montréal, qu'est-ce qui est le plus important pour toi?»

Quatre choix s'offriront à eux: a) les arénas, les centres sportifs et les piscines; b) Les autobus, le métro et le train; c) Les bibliothèques, les centres de loisirs et les spectacles ou d) Les parcs, les modules de jeux et les espaces verts.

«On veut que les jeunes accompagnent leurs parents qui vont voter, l'idée étant de montrer aux jeunes comment ça fonctionne la démocratie», explique Pierre G. Laporte, porte-parole d'Élection Montréal. Ce projet-pilote s'inscrit dans le cadre du programme Électeurs en herbe, lancé par le Directeur général des élections du Québec.

La métropole diffusera les résultats comptabilisés dans les «petits bureaux de vote» à la suite de la diffusion des résultats électoraux. Évidemment, ce vote ne sera pas contraignant pour la prochaine administration, bien que celle-ci voudra certainement répondre aux préoccupations exprimées. Éleciton Montréal évaluera les résultats de ce projet-pilote pour déterminer si les «petits bureaux de vote» seront étendus aux 470 lieux de votation lors du prochain scrutin, en 2021.

Les enfants n'ont pas besoin d'être inscrits à une liste électorale pour voter. Après avoir rempli leur bulletin, les enfants recevront un tatou «j'ai voté». Pour connaître l'emplacement des 19 «petits bureaux de vote», cliquez ici.