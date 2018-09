Legault lance un «appel spécial» aux Montréalais

La Presse relève dimanche que M. Legault a très peu visité les circonscriptions montréalaises.

Lorsqu'on le lui a fait remarquer lors d'une mêlée de presse dimanche, le chef de la CAQ a répondu qu'il a passé du temps à Montréal avant le déclenchement des élections. « Vous avez été là juste 38 jours. Moi, j'y ai passé tout l'été, et il faisait chaud à Montréal », a-t-il affirmé. Il a rappelé son passage devant la Chambre de commerce du Montréal métropolitain plus tôt cette semaine. Ce fut l'occasion de rappeler son engagement de refaire une beauté à la rue Notre-Dame, de prolonger la ligne bleue du métro et de créer un tramway entre l'est de l'île et le centre-ville.

Il a esquivé les questions quant au problème que pourrait poser la gouvernance sans député dans la métropole. Évoquer ce scénario, c'est faire des « prévisions pessimistes », a-t-il soutenu, glissant au détour d'une phrase qu'il habite à Montréal.

« Je veux faire un appel spécial aux gens de Montréal. J'espère qu'ils suivront le vent de changement qu'on sent partout au Québec », a-t-il lancé.

Par ailleurs, M. Legault a affirmé que plusieurs aînés lui avaient demandé un allègement fiscal au cours de la campagne. Il a évoqué l'idée de leur en accorder un, alors qu'il n'a rien avancé à ce sujet dans sa plateforme et son cadre financier. « Je suis là pour écouter et j'ai écouté pendant la campagne électorale, a-t-il expliqué. Je demanderai, si je suis premier ministre, à mon ministre des Finances de regarder si c'est possible d'en faire un peu plus pour le portefeuille des retraités. »

Il écarte tout scénario d'alliance ou de coalition advenant qu'il soit porté au pouvoir sans une majorité de sièges. Ce serait « non, c'est certain », a-t-il dit. Par contre, « s'il y a des solutions venant de l'opposition, non seulement je les regarderai, mais je leur donnerai le mérite ».

Il pourrait être plus souple dans la réalisation de son engagement concernant la maternelle quatre ans. « Je veux que tous les enfants de quatre ans aient le plus rapidement possible accès à des services. Possible pendant un certain temps que ce soit dans les CPE. Je suis prêt à travailler avec les trois partis d'opposition si c'est nous qui [sommes] au gouvernement pour essayer de trouver solutions. »