 Grands festivals: des barmans «bénévoles» payés au noir 

Le Festival international de jazz de Montréal, le Grand Prix du Canada, le festival Juste pour rire, les FrancoFolies, Osheaga, Île Soniq et les célébrations de la fête nationale à Montréal, Québec et Laval sont parmi les organisations qui font affaire avec la Caravane d'la Bière. Cette entreprise loue de l'équipement réfrigéré et fournit également la main-d'oeuvre pour vendre de l'alcool aux festivaliers.

Or, cette main-d'oeuvre ne reçoit pas le salaire minimum auquel ont droit tous les travailleurs du Québec. Barmans, barmaids, serveurs et serveuses sont considérés comme des bénévoles, bien qu'ils travaillent pour une entreprise à but lucratif. Cette pratique contrevient à la Loi sur les normes du travail.

«Si l'entreprise fait des sous, elle devrait rétribuer le travail effectué par des salariés. La Loi sur les normes est d'ordre public, personne ne peut s'y soustraire d'aucune façon», rappelle Marianne Plamondon, avocate associée chez Langlois avocats et spécialiste en droit du travail.

«Le travail bénévole ne devrait pas exister au sein d'une entreprise à but lucratif», lit-on sur le site de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST). D'autres critères permettent d'évaluer si une personne a droit à un salaire. Si elle doit se plier à un horaire de travail, par exemple, elle ne devrait pas être considérée comme bénévole. «Chaque cas doit être évalué selon les circonstances qui lui sont propres», précise la porte-parole de la CNESST, Caroline Gingras.

À la fin d'une soirée, les «bénévoles» de la Caravane d'la Bière se partagent les pourboires versés par les festivaliers. «Ces personnes sont tenues de déclarer les pourboires qu'elles ont reçus au sous-traitant pour les fins de retenues à la source, et ce dernier doit payer les cotisations d'employeur sur ceux-ci», souligne Geneviève Laurier, porte-parole de Revenu Québec.

Or, les bénévoles de la Caravane d'la Bière ne déclarent pas leurs pourboires à leur employeur, admet ce dernier, François St-Pierre. «C'est leurs pourboires, je ne me mêle pas de cela.»

«S'il faut faire des changements, on va les faire. C'est un peu folklorique, notre manière de faire, peut-être...»

M. St-Pierre compare son entreprise à «une grande coop». Les bénévoles «mettent tout dans le paquet et à la fin, ils disent : "On a 4000 $, on est 20, ça fait 200 $ chaque"». La grande majorité d'entre eux sont des étudiants ou des gens qui ont un autre métier, ajoute-t-il. «Ce n'est pas leur vraie job, ils viennent s'amuser une fin de semaine, ce n'est pas récurrent.»

Propriétaire de NR Technologie inc., M. St-Pierre a fait l'acquisition de la Caravane d'la Bière l'an dernier. Il raconte que cette façon de faire existe toutefois depuis des années et soutient n'avoir «jamais eu de problèmes» avec le fisc. Mme Laurier souligne pour sa part que «cette pratique est connue de Revenu Québec. Cependant, pour des raisons de confidentialité, il nous est impossible de nous prononcer sur l'entreprise en cause».