 Des propriétaires d'armes à feu en croisade contre «Poly se souvient» 

« Nous sommes au courant que nos propos peuvent être vus comme diffamatoires, atteignant la réputation, la dignité et l'honneur de l'organisme Poly se souvient, mais le tout est fait avec justifications et excuses », écrit l'un des responsables du groupe sur un compte Facebook « satirique » de Poly se souvient, créé expressément pour « diluer et compliquer » l'accès au véritable profil de l'organisme.

Créé en 2009, Poly se souvient est un collectif d'anciens étudiants et étudiantes de l'École polytechnique, dont certains ont été témoins de la tuerie du 6 décembre 1989. Sa porte-parole, Nathalie Provost, a survécu à plusieurs blessures par balle infligées par le tireur lors du drame. Elle a été nommée en février vice-présidente du Comité consultatif canadien sur les armes à feu par le gouvernement Trudeau. Sa coordonnatrice, Heidi Rathjen, qui a été témoin de la tuerie, a reçu en 2016 la médaille de l'Assemblée nationale pour son « engagement exceptionnel en faveur du contrôle des armes à feu » et pour son implication contre le tabac.

Très influentes auprès des politiciens, les deux femmes ont été prises en grippe par de nombreux propriétaires d'arme à feu. Ces derniers ont fait circuler sur Twitter et Facebook des photos de Mme Rathjen où elle est qualifiée d'« hypocrite », de « manipulatrice » et de « menteuse ». « J'espère que vous lui porterez une haine parfaite », a écrit la semaine dernière sur Facebook Gino Marra, propriétaire d'armes impliqué dans le regroupement Tous contre un registre québécois des armes à feu.

Profil Facebook attaqué

Le 22 octobre, après un appel à tous lancé publiquement sur un forum de propriétaires d'armes à feu, des militants opposés au registre se sont coordonnés pour faire fermer le profil Facebook de Poly se souvient en déposant simultanément des dizaines de fausses plaintes pour contenu « faisant la promotion de la violence », « incitant à la haine » ou « décrivant la vente d'armes ou de marchandises réglementées ». Le profil a rapidement été suspendu par Facebook pour « violation des standards de la communauté », et des militants ayant participé à l'effort ont publié en ligne des prises d'écran de leur exploit.

Presque immédiatement, une demi-douzaine de faux profils de Poly se souvient ont été créés par les mêmes militants sur Facebook afin de « diluer et compliquer » l'accès à la vraie page si le réseau social la réactivait, révèlent-ils sur leur forum. Le vrai profil a finalement été réactivé jeudi dernier, pour être fermé de nouveau à deux reprises au cours du week-end grâce à la même tactique.

Guy Morin, porte-parole de Tous contre un registre québécois des armes à feu, dit avoir tenté de dissuader les militants d'agir de la sorte.

« J'essaie de calmer les gens le plus possible. Mais depuis deux ans, les propriétaires d'armes se sentent abandonnés sur le plan politique. Les gens sont de plus en plus frustrés et difficiles à contenir. »

M. Morin ajoute, en riant au bout du fil, que l'invitation de Gino Marra à « porter une haine parfaite » à Heidi Rathjen allait « un peu loin ».

« Une haine parfaite, c'est une haine juste, s'est pour sa part justifié M. Marra en entrevue vendredi. Ça ne veut pas dire avoir des propos haineux. Ça veut dire qu'on en a assez de subir les propos haineux de Poly se souvient. Ça fait 25 ans qu'ils nous harcèlent. Ils mentent. C'est tout à fait légitime qu'on n'aime pas ces gens-là en tant que propriétaires d'armes à feu. »

Textos intimidants

Si la campagne ciblant Poly se souvient a pris une tournure publique ces derniers jours, elle date cependant de bien avant cette série d'incidents. Le 6 décembre dernier, jour de commémoration de la tuerie de Polytechnique, Mme Rathjen et Kathleen Dixon, une mère dont la fille a été blessée par balle lors de la tuerie de Dawson, ont toutes deux reçu sur leur téléphone une photo d'une arme d'assaut semi-automatique AR-15 envoyée par un inconnu. « Je te souhaite d'être heureuse pour l'année 2017 car de toute évidence tu ne l'es pas », lit-on dans le message adressé à Mme Rathjen.

« J'ai été profondément terrifiée quand j'ai vu la photo. Ces gens veulent nous faire taire. Ils s'y prennent avec une forme de harcèlement très pernicieuse », déplore Kathleen Dixon.

Dans les heures précédentes, des dizaines d'autres messages textes ont été envoyés aux trois dirigeantes de Poly se souvient, certains par Gino Marra. Les militants voulaient par ce geste dénoncer une erreur apparaissant dans un communiqué diffusé par Poly se souvient six mois plus tôt, qui avait écrit à tort que les fusils AR-15 peuvent être acquis sans permis spécial.

Gino Marra assure qu'il s'agissait d'un mouvement « spontané » de propriétaires d'armes, né du « discours mensonger » de Poly se souvient et de ses dirigeantes. Incapable de citer un exemple concret de propos haineux tenus par ses dirigeantes, il estime qu'elles procèdent de façon détournée. « C'est toujours des propos couverts et indirects. Elles sont très habiles à dire que les armes à feu constituent une menace pour la sécurité », justifie M. Marra.

« On est constamment sous le feu de reportages et de propos mensongers à notre égard. Si nos propos sont plus durs, il faut comprendre que c'est parce qu'on est pas mal plus écoeurés », ajoute-t-il.