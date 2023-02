C’est le temps de planifier les vacances. On commence par quoi ? Réserver le vol ? L’hôtel ? On attend un peu dans l’espoir de profiter de soldes ou on réserve gaiement dès maintenant ? Bref, quelle stratégie faut-il adopter pour économiser un peu ?

Chantal Lapointe, directrice de la Stratégie de croissance et des relations avec les partenaires voyages de CAA-Québec Voyages, suggère de faire un peu d’introspection et de commencer par se demander quel est le but du voyage envisagé. Bizarrement, bien des gens oublient cette première étape.

« Quel est mon besoin ? Qu’est-ce qui va me faire vibrer ? demande Mme Lapointe. Est-ce que je veux aller me reposer ? Est-ce que je veux aller découvrir une culture ? Est-ce que je veux faire un voyage thématique ? Est-ce que je veux voyager en famille ? En couple ? »

La deuxième étape, c’est évidemment de déterminer ses dates de voyage.

PHOTO TIRÉE DE LINKEDIN Chantal Lapointe, directrice de la Stratégie de croissance et des relations avec les partenaires voyages de CAA-Québec Voyages

Si je suis un baby-boomer à la retraite, j’ai un choix presque illimité. Mais si je suis un jeune parent avec des enfants à l’école ou si j’ai un travail avec trois ou quatre semaines de vacances par année, les choix ne sont pas les mêmes. Chantal Lapointe, directrice de la Stratégie de croissance et des relations avec les partenaires voyages de CAA-Québec Voyages

Être souple quant à l’horaire

Un peu de flexibilité peut permettre d’économiser gros, ne serait-ce qu’en ce qui concerne l’heure de départ. Ainsi, la plupart des voyageurs en direction des États-Unis préfèrent partir en matinée pour arriver plus tôt à destination.

Isabelle St-Amand, propriétaire de l’agence Espace Voyages à Richelieu, donne l’exemple d’une famille qui a économisé 500 $ par personne en acceptant de partir de Montréal en après-midi plutôt qu’en matinée. « Oui, ils vont arriver plus tard à destination, mais tout de même, c’est une grosse économie. Ils ont épargné 2000 $ ! »

Il peut aussi être avantageux de comparer les départs en semaine et les départs en fin de semaine. Auparavant, il pouvait y avoir de bonnes différences de tarifs en raison de la forte demande générée par les voyageurs d’affaires en semaine. C’est maintenant un peu moins vrai. « Aujourd’hui, avec le télétravail et les restrictions budgétaires que beaucoup de compagnies ont imposées, le volume de voyageurs d’affaires a connu une baisse pendant un certain temps, affirme Chantal Lapointe On sait que ça va reprendre, mais ça va être un petit peu plus long. »

Une bonne idée, le « dernière minute » ?

Chantal Lapointe souligne qu’attendre à la dernière minute pour réserver un voyage pendant la relâche scolaire, par exemple, dans l’espoir de mettre la main sur une bonne affaire risque de ne pas être concluant.

D’ailleurs, en règle générale, il ne faut pas trop compter sur ces fameux soldes de dernière minute, soutient Isabelle St-Amand. « On va dire aux gens : est-ce que le prix vous convient ? Si oui, prenez-le parce qu’on n’a aucun contrôle sur ça », indique-t-elle.

PHOTO TIRÉE DE LINKEDIN Isabelle St-Amand, propriétaire de l’agence Espace Voyages à Richelieu

La demande est tellement forte que durant la même conversation avec les clients, les prix augmentent. Certains fournisseurs nous permettent de mettre des options, donc on bloque des tarifs le temps que les gens pensent à leur affaire. Ça nous laisse un peu de temps, mais ce n’est pas toujours le cas. Isabelle St-Amand, propriétaire de l’agence Espace Voyages à Richelieu

Mme St-Amand raconte qu’en juin dernier, elle a acheté un bloc de sièges pour un groupe en direction de Rome, en mai 2023. Elle a déniché des billets à 1050 $. Or, le même billet d’avion coûte maintenant 1550 $.

Évidemment, plus le voyage est complexe, plus il faut s’y prendre d’avance. Et il est judicieux de regarder d’abord du côté du vol dans sa stratégie de réservation. Même lorsque le but est de faire une croisière.

Mme St-Amand explique qu’il est important de vérifier si le port de départ de la croisière est desservi. « On essaie d’y aller avec des villes où il y a des vols internationaux, indique-t-elle. Ça facilite les choses. »

Il peut y avoir des surprises, comme pour ces gens qui voulaient partir en croisière à partir de la République dominicaine. « Jusque-là, ça va bien, on trouve un excellent prix pour la croisière de 1000 $. Mais normalement, un vol pour aller en République dominicaine, c’était 600 $, ou 700 $ si on était malchanceux. Présentement, c’est 1400 $ ! »

Mme St-Amand conseille également de considérer l’hébergement, et même la location de voiture, avant de réserver les vols. « On devrait faire des recherches globales avant de “peser sur Enter” parce que réserver des composants sans savoir le prix des autres n’est pas une bonne idée. »

Les hôtels sont souvent plus chers en fin de semaine et la disponibilité de voitures de location peut être un enjeu à certains endroits.

« On réserve quand on a une idée globale », souligne Mme St-Amand.