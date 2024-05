Le transport vers la destination et l’hébergement constituent souvent la plus grosse part d’un petit budget. Être flexible et avoir l’esprit ouvert sur les destinations et les dates de voyage peut rendre les vacances plus économiques.

À l’approche de l’été, certains espèrent peut-être partir en voyage à bon prix, car le coût de la vie plus élevé pèse davantage sur le budget des ménages.

Ritika Dubey La Presse Canadienne

« Si vous ne pouvez pas vous permettre une expérience de luxe cinq étoiles, vous avez deux choix : attendre jusqu’à ce que vous puissiez ou chercher des options trois ou quatre étoiles qui vous conviennent », expose Stefanie Ricchio, une passionnée de voyage qui travaille comme comptable professionnelle agréée.

« Mais votre état d’esprit doit être ouvert à cela et à différents niveaux d’expérience », ajoute-t-elle.

Le transport vers la destination et l’hébergement constituent souvent la plus grosse part d’un petit budget. Être flexible et avoir l’esprit ouvert sur les destinations et les dates de voyage peut rendre les vacances plus économiques, soutient Mme Ricchio.

Elle a planifié un voyage à New York en mai, seulement une semaine à l’avance. Au lieu de prendre l’avion, elle a opté pour le train, même si cela prenait plus de temps.

« Il était plus logique pour moi de dépenser l’argent de cette façon plutôt que de prendre l’avion et de doubler le coût du transport », relate Mme Ricchio. Alors que les billets de train ne coûtaient que 300 $, le temps de trajet a augmenté de trois heures.

« Je vais considérer cela comme une occasion de pouvoir travailler et gagner de l’argent », soutient-elle.

Utiliser des points de récompense

PHOTO SAMUEL ENGELKING, LA PRESSE CANADIENNE Stefanie Ricchio, une passionnée de voyage, travaille comme comptable professionnelle agréée.

Prochaine étape : l’hébergement. La réservation d’hôtels peut être coûteuse dans les grands centres urbains, souligne Mme Ricchio. Elle a réussi à utiliser sa carte de récompenses-voyage pour son séjour de sept jours à New York, ramenant la facture à 800 $.

Tirer parti des points d’un programme de récompense et de fidélisation accumulés au fil du temps peut être un moyen économique de payer un voyage.

Il existe de nombreux points de fidélité qui sont mieux utilisés pour l’hébergement et les vols à haute fréquence, indique Richard Vanderlubbe, président de l’agence de voyages Tripcentral.ca. Mais il met en garde contre la perte du sens de la valeur lorsque l’on dépense des points d’un programme de récompenses.

Il est important de considérer le montant dépensé pour obtenir des points de fidélité, selon M. Vanderlubbe.

D’après lui, les gens devraient se demander : « Que devrais-je payer pour cela normalement et que pourrais-je échanger d’autre avec ces points qui pourraient avoir un meilleur rapport qualité-prix ? »

Établir un budget est essentiel lorsque vous partez en voyage, qu’il soit court ou long.

« Nous devons envisager un budget réaliste, recommande M. Vanderlubbe. Il y a un certain coût fixe pour s’y rendre et il y a un certain (coût) d’hébergement. »

Les grandes villes peuvent être plus dispendieuses, tandis que les petites villes et les destinations moins touristiques peuvent être moins chères, affirme-t-il.

Bien se préparer

Pour planifier une escapade, il faut d’abord savoir ce qui est agréable pour le voyageur et aligner ce voyage sur ses valeurs, soutient Jackie Porter, planificatrice financière certifiée chez Carte Wealth Management.

« Utilisez cela comme guide », suggère-t-elle afin de décider où aller au lieu de se concentrer sur l’expérience de voyage d’une autre personne ou de suivre les tendances des médias sociaux.

« Il est essentiel de planifier », indique Mme Porter.

Selon elle, il est important de ne pas créer davantage de pression sur les budgets des ménages déjà chargés. Cela signifie réserver à l’avance et parcourir internet afin de trouver des offres qui permettent d’en avoir pour son argent.

Explorer des forfaits vacances pour des offres sur des sites de voyage peut également vous permettre d’économiser de l’argent. Les compagnies aériennes, dont Air Canada, WestJet et Sunwing, proposent des forfaits tout compris qui peuvent être intéressants sans avoir à dépenser beaucoup, a déclaré M. Vanderlubbe.

Mais si le budget ne permet pas de voyager pendant une période prolongée, Mme Porter suggère de prendre des microvacances de 24 ou 48 heures en famille.

Si l’objectif est de passer du temps en famille au bord de l’eau, il existe de nombreuses petites villes avec des lacs à travers le Canada qui peuvent être visitées pour de courts voyages pendant l’été et où faire des activités gratuites, mentionne-t-elle.

Créer une liste de festivals et d’activités gratuits dans les petites villes voisines et s’y rendre à différents moments peut toujours donner le sentiment d’être en vacances sans perdre beaucoup d’argent, affirme Mme Porter.