Le tourisme connaît un timide regain depuis que de nombreux pays ont rouvert leurs frontières aux voyageurs, à condition, bien sûr, que ceux-ci se soumettent à certaines exigences. Cela dit, l’organisation des voyages à l’étranger peut sembler complexe pour plusieurs. Quelles sont les exigences des différents pays auxquelles on doit satisfaire avant le départ ? Est-il possible de voyager sans faire de quarantaine ? Un test de COVID-19 est-il nécessaire à l’aller et au retour ? Pour vous aider à y voir plus clair, voici six ressources à consulter avant le départ.

Catherine Maisonneuve collaboration spéciale

Portail Prêts à voyager d’Air Canada

Lancé par Air Canada, ce portail a été conçu pour vous aider dans toutes les étapes de la planification de votre voyage. Il vous suffit d’indiquer vos informations de vol et de répondre à quelques questions (Êtes-vous entièrement vacciné ? Par quel pays transitez-vous ?, etc.) afin de connaître les exigences requises lors de votre prochain voyage (restrictions, documentation nécessaire…) Bien que cet outil soit très complet et régulièrement mis à jour, il est nécessaire de consulter le site internet officiel de la destination choisie avant de partir pour s’assurer de tout savoir des exigences d’entrée de chaque pays.

Site de l’Organisation mondiale de la santé (OMS)

Le site officiel de l’OMS met régulièrement à jour les avis et restrictions de voyage pour chaque pays. Il vous sera donc facile de trouver toute l’information pertinente concernant les plus récentes mesures mises en place et les exigences à remplir pour voyager. Aussi, une foire aux questions assez complète (offerte en français) permet d’avoir un aperçu des réponses aux questions les plus fréquentes des voyageurs internationaux.

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Plusieurs ressources en ligne vous aideront à planifier votre prochain voyage en temps de pandémie.

Site de la clinique médicale de voyage Biron

Ce site est consacré aux voyageurs internationaux qui partent de l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau à Montréal et contient toutes les informations nécessaires sur les différents endroits où il est possible de passer un test de COVID-19, les tarifs et délais pour recevoir le résultat, etc. Car peu importe où vous voyagez dans le monde, le Canada requiert un test de COVID-19 négatif au retour. Cette ressource en ligne vous permet donc de planifier vos rendez-vous pour vos tests, trouver la clinique la plus près, prévoir le budget nécessaire et comparer les différentes options.

Portail « Voyageurs » de l’IATA

L’IATA (Association du transport aérien international) a lancé le portail « Travelers » afin de répondre aux questions les plus fréquentes des voyageurs. Du niveau de sécurité dans les cabines d’avion au voyage avec son animal de compagnie en temps de pandémie, tout y est ou presque, et les informations sont mises à jour régulièrement. Aussi, l’outil de carte du monde interactive proposé permet de connaître rapidement le niveau de restrictions actuellement en place dans chaque pays quant au tourisme international.

« Voyage et tourisme » par le gouvernement du Canada

Le guichet unique « Voyage et tourisme » du gouvernement du Canada permet de tout savoir sur les restrictions et recommandations de voyage à l’étranger, ainsi que les étapes à suivre lors du retour au pays. Il est également possible d’y télécharger l’application ArrivCan, qui remplace désormais la déclaration douanière une fois de retour au pays, une nouvelle procédure désormais obligatoire et qui doit être présentée à l’arrivée.

Le guide interactif de voyage CAA-Québec

Le guide interactif de voyage CAA-Québec tient compte notamment des principaux changements à connaître en vue de votre prochain voyage. On y trouve des informations pratiques en prévision du départ, une fois arrivé à destination, et lors du retour. De l’information sur les différentes mesures mises en place par les compagnies aériennes et ferroviaires, de même que les agences de location de voiture, sans oublier l’assurance voyage et les politiques d’annulation y est également offerte.