Vols retardés, bagages perdus ou abandonnés… Le chaos dans les aéroports a de quoi freiner les ardeurs des voyageurs. Pour alléger le stress et éviter l’attente à destination, le bagage de cabine est un précieux allié. Voici tout ce qu’il faut savoir pour voyager avec son carry-on dans les règles de l’art.

Florence Dancause La Presse

Air Transat conseille aux voyageurs de privilégier les bagages en cabine « compte tenu des enjeux opérationnels qui affectent présentement les fournisseurs de service de gestion des bagages en soute dans plusieurs aéroports canadiens, dont Toronto et Montréal », précise-t-on par courriel. La compagnie aérienne confirme qu’elle reçoit actuellement « un nombre élevé de réclamations liées à des bagages perdus ou retardés ».

« Si les voyageurs peuvent partir avec seulement un petit sac avec eux, c’est l’idéal », confirme Nathalie Lahaie, copropriétaire de l’agence Voyages Arc-en-ciel. Elle s’estime chanceuse de n’avoir eu qu’un cas de bagage retardé dans les dernières semaines.

Se disant peu alarmé par la situation puisqu’aucun de ses clients n’a subi de problèmes, le directeur général de Voyages Constellation, Moscou Côté, signale que la recommandation d’apporter seulement un bagage en cabine « a toujours été là ».

Trucs de pro pour voyager léger

Si on a le luxe de choisir le sac à apporter dans l’avion, « on devrait privilégier une valise avec une coquille rigide », explique Luc Nowlan, styliste et pro du rangement de la valise. « On prend aussi une valise à quatre roulettes, avec une fermeture centrale. »

Conseil ultime pour voyager léger : imaginer ses vacances et planifier des ensembles en conséquence, indique le styliste, qui suggère de prendre des vêtements aux tissus souples, qui ne se froissent pas ou presque pas.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Luc Nowlan, styliste et pro du rangement de la valise

On peut aussi suivre la règle d’environ trois hauts pour un bas. Luc Nowlan, styliste et pro du rangement de la valise

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Pour une valise bien pensée, il faut planifier !

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE On utilise le renfoncement de la valise pour placer sous-vêtements et bas.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Pour éviter les plis, on utilise cette technique astucieuse qui consiste à placer les hauts entre les pantalons.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE On place les produits de soins corporels dans un sac de plastique transparent.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Idéalement, un des côtés est destiné aux chaussures, produits d’hygiène et autres accessoires. 1 /5









Maintenant, il faut manier l’art de tout faire rentrer dans notre bagage. « On utilise les renfoncements de notre valise pour placer nos sous-vêtements et nos bas. » C’est au tour ensuite des pantalons ou des vêtements plus longs. Pour éviter les plis disgracieux, « on les met à plat et on fait dépasser les jambes », explique Luc Nowlan. On roule nos t-shirts qu’on met par-dessus et ensuite on rabat nos pantalons.

Idéalement, on aurait un côté de la valise rempli de vêtements, et un autre côté destiné aux chaussures, aux produits d’hygiène et à tout autre accessoire qu’on veut apporter avec soi, suggère l’expert.

Qu’est-ce qui est autorisé ?

PHOTO FERRANTRAITE, GETTY IMAGES Le bagage de cabine doit être assez léger pour qu’on puisse le soulever.

Deux bagages de cabine sont autorisés par personne, indique Transports Canada sur son site web. Il suffit de vérifier auprès de votre transporteur aérien les dimensions maximales et le nombre d’articles permis.

Par exemple, Air Canada autorise un article standard en cabine qui ne doit pas dépasser 40 cm x 23 cm x 55 cm, y compris les roulettes et les poignées. Un article personnel est aussi permis (43 cm x 16 cm x 33 cm). Du côté d’Air Transat, le bagage de cabine ne doit pas dépasser 40 cm x 23 cm x 51 cm et l’article personnel doit être au maximum de 30,5 cm x 12,7 cm x 43,2 cm.

Pour les deux transporteurs, il n’y a pas de limite de poids ; on doit seulement être capable de soulever son bagage pour le mettre dans le coffre supérieur de l’avion.

Si vous optez pour la valise en cabine, votre trousse de toilette devra être revue en conséquence afin de passer au contrôle de sécurité. Savon, dentifrice, baume à lèvre, crème à raser, déodorant — tout liquide, aérosol ou gel doit être dans un contenant de 100 ml/100 g (3,4 oz) ou moins.

Il suffit de se munir d’un sac de plastique transparent et refermable d’une capacité maximale de 1 L pour les ranger. Les médicaments ne sont pas assujettis aux restrictions de quantité.

On laisse à la maison tout objet pointu — couteau ou ciseaux — avec des lames de plus de 6 cm.

Les appareils électroniques portatifs (ordinateur portable, appareil photo, etc.) sont les bienvenus en vol. Quelques précautions sont néanmoins à prendre si on transporte des piles, mieux vaut s’informer avant. L’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien propose sur son site web une liste complète et détaillée des articles qu’on peut apporter en cabine ou non.

Impossible de se passer de ses bagages en soute ? « Il faudrait avoir dans son sac en cabine au moins tout ce dont on aura besoin dans les 48 prochaines heures », indique Nathalie Lahaie. Voilà qui évitera quelques ennuis à destination !