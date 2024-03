Les expériences immersives ne sont pas toutes réussies, certes, mais celle de la chocolaterie Willy Wonka s’est avérée… un véritable désastre.

À Glasgow, en Écosse, House of Illuminati invitait cette semaine parents et enfants a franchir les portes de l’entreprise imaginée par Roald Dahl dans un livre pour enfant paru en 1964. Gene Wilder (en 1971), Johnny Depp (en 2005) et Timothée Chalamet (2023) ont endossé au cinéma les vêtements du généreux et excentrique chocolatier.

Des centaines de personnes ont donc acheté des billets au coût moyen de 46 euros chacun (65 $) avec l’espoir de se délecter une fois sur place… Mais rien ne s’est passé comme prévu.

Dans une triste salle grise, des tables en plastique, quelques sacs de friandises et un décor inexistant les attendaient. Les enfants déçus ont pleuré, les parents furieux ont appelé la police, les comédiens se sont excusés, l’entreprise a promis de rembourser tous les visiteurs… et l’évènement est rapidement devenu un incontournable des médias sociaux.