(Paris) Après plus de deux ans de travaux, la façade restaurée de l’église de la Madeleine à Paris a été officiellement dévoilée mercredi, à temps pour rendre sa splendeur à l’édifice qui sera un lieu d’accueil central de l’Église catholique lors des Jeux olympiques.

Agence France-Presse

Le chantier d’environ 10 millions d’euros a permis un « travail monumental, à la fois minutieux et de grande ampleur », a expliqué lors de la cérémonie de réception des travaux l’architecte Thomas Gaudig.

Le chantier portera désormais sur la restauration de l’arrière du bâtiment puis des façades latérales, avec un achèvement prévu « d’ici cinq ou six ans », selon lui.

La Madeleine, conçue par Napoléon Ier comme un temple grec au centre de Paris, a souffert de la pollution et d’infiltrations, et elle était depuis des années entourée d’échafaudages protégeant des chutes de pierre.

« Vingt-cinq ans d’échafaudages, ce n’était plus possible, nous avions honte de voir ces filets », a lancé la maire de Paris Anne Hidalgo.

Pendant les Jeux olympiques (26 juillet –11 août), « les athlètes vont avoir leur maison ici pour prier, se recueillir. Ce lieu se doit d’être à la hauteur », a-t-elle ajouté.

Du fait de la fermeture de la cathédrale Notre-Dame, la Madeleine « sera le lieu central » avec notamment une chapelle « Notre-Dame des sportifs » installée au sein de l’église, a indiqué à l’AFP Isabelle de Chatellus, la directrice du projet « Holy Games », mis sur pied par l’Église catholique pour accompagner les JO.

La Madeleine accueillera ainsi le 19 juillet une messe d’ouverture de la trêve olympique. Elle proposera diverses animations pendant les Jeux, avec chaque jour une messe dédiée à une nation différente, des visites culturelles de l’édifice, des concerts de pop chrétienne, reggae, classique…

« Une piste d’athlétisme de 50 mètres sera aussi installée sur le côté droit de l’église, où chacun pourra courir pour son pays », selon Mme de Chatellus.

Au-delà de la Madeleine, l’Église compte s’impliquer dans les JO, avec, entre autres, un évènement interreligieux prévu le 4 août sur le parvis de Notre-Dame.

Elle sera aussi présente au futur centre interreligieux du village olympique avec une quarantaine d’aumôniers, et « on compte 24 paroisses Holy Games dans Paris, sur 37 en tout dans l’Île-de-France », ajoute Mme de Chatellus.