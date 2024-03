J’ai toujours eu un faible pour les petites villes que je découvre au fil de mes voyages. Oui, Paris est sublime et Londres, une métropole majestueuse, mais la bourgade a ce petit quelque chose de charmant qui me touche droit au cœur ! Entendre les oiseaux chanter et les rires des enfants jouant au parc est fabuleux. Côtoyer les habitants et avoir le sentiment de connaître leurs endroits secrets est magique. Découvrir une petite cité où la qualité de vie est enviable nous fait aussi nous interroger sur notre propre façon de vivre.

Geneviève Borne Collaboration spéciale

Sans doute parce que je suis originaire de Québec, j’ai un faible pour les agglomérations à la fois anciennes et à dimension humaine quand je voyage. Dans les rues de Québec, mon cœur bat fort. Je retrouve mes racines. Je remarche dans les pas de mon adolescence, de mes premières amours. Je grimpe encore et toujours sur les remparts. J’aime toucher les vieilles pierres, me coucher sur l’herbe des plaines d’Abraham et contempler les bateaux qui roulent sur l’eau à l’image des pièces de 10 sous. Encore et toujours, je suis émue quand je retourne dans la Vieille Capitale. Voici d’autres lieux paisibles et magnifiques que j’ai visités ailleurs dans le monde.

Ronda : la ville romaine

PHOTO SEANPAVONEPHOTO, GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Ronda, un coup de cœur !

PHOTO GENEVIÈVE BORNE, COLLABORATION SPÉCIALE Le pont romain de Ronda traverse une falaise vertigineuse. 1 /2



Je l’ai d’abord vue en photo et j’ai eu envie de voler vers elle ! Située entre Séville et Malaga, cette ville m’a donné l’élan pour aller découvrir l’Andalousie et elle reste mon plus grand coup de cœur de cette région du sud de l’Espagne. Ronda est petit, ne rassemblant que 33 000 habitants. La vie y est douce. Ses rues en pavés nous entraînent, entre le haut et le bas de la ville, à travers de nombreuses dénivellations. Construite au sommet d’une montagne, la petite cité possède un grand trésor : un impressionnant pont romain du IVe siècle qui traverse une falaise vertigineuse. Une rivière, qui se transforme en chute, est projetée à travers les entrailles du pont grandiose qu’on admire longtemps. Ronda est aussi le berceau de la tauromachie et ses arènes sont les plus vieilles et les plus belles d’Espagne.

Cesky Krumlov : le voyage dans le temps

PHOTO GENEVIÈVE BORNE, COLLABORATION SPÉCIALE Cesky Krumlov, en République tchèque

PHOTO GENEVIÈVE BORNE, COLLABORATION SPÉCIALE Une fontaine de Cesky Krumlov

PHOTO GENEVIÈVE BORNE, COLLABORATION SPÉCIALE Le centre historique de la ville fait partie du patrimoine mondial de l’UNESCO.

PHOTO GENEVIÈVE BORNE, COLLABORATION SPÉCIALE La rivière Vltava traverse la ville. 1 /4







Si Prague en République tchèque est ravissante, sa version plus petite, Cesky Krumlov, est si jolie qu’elle semble tout droit sortie d’un livre pour enfants ! Ses coquettes maisons colorées longent la rivière Vltava qui traverse cette petite ville absolument charmante. Comme dans toute cité médiévale qui se respecte, on trouve sur ses hauteurs un impressionnant château. On peut l’atteindre si la forme est au rendez-vous ! Ici, le temps est suspendu. Son centre historique, préservé des bombardements, fait partie du patrimoine mondial de l’UNESCO. On peut attraper le vent, regarder les feuilles y tournoyer. On peut le découvrir doucement, sans craindre d’être happé par une voiture.

Kurashiki : la belle époque

PHOTO GENEVIÈVE BORNE, COLLABORATION SPÉCIALE Kurashiki est réputé pour ses canaux.

PHOTO GENEVIÈVE BORNE, COLLABORATION SPÉCIALE Un voyage dans le temps, au cœur du quartier historique Bikan 1 /2



Ancienne ville de marchands, Kurashiki est réputé pour ses canaux sur lesquels on peut naviguer, tout doucement, à bord de barques traditionnelles. À l’époque seigneuriale, c’était un port important pour le commerce du riz, et les maisons des commerçants ont conservé leur beauté d’autrefois. Les fils électriques du centre historique Bikan sont enterrés afin de préserver son allure médiévale. Ici, on voyage dans le temps, et le temps s’est arrêté à la plus belle époque japonaise ! Les amoureux d’art seront conquis par les nombreux musées de la ville établis dans de très beaux édifices longeant les canaux au bord desquels il fait si bon se promener. Kurashiki se situe à une heure et demie en train de Hiroshima et, contrairement à cette ville, a été épargné de tout bombardement.

San Miguel de Allende : la cité libre

PHOTO R.M. NUNES, GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Les clochers néo-gothiques de la magnifique église San Miguel de Allende se voient de partout.

Le temps est bon à San Miguel de Allende. Cette jolie bourgade est nichée dans les montagnes du centre du Mexique, à cinq heures de route de Mexico. Ici, ce n’est pas la mer que l’on admire, mais les reliefs de la région. La ville est vallonnée et met grandement nos jambes à l’épreuve ! Au fil des balades, San Miguel dévoile sa riche histoire et ses personnages centraux, tel Ignacio Allende, qui conspira au XVIIIe siècle contre le gouvernement – San Miguel fut l’une des premières villes mexicaines à se libérer de la domination espagnole. La magnifique église est le cœur de la ville. On voit ses clochers néo-gothiques de partout. Vous serez charmé par la beauté des maisons coloniales, dont les grandes cours intérieures ont été transformées en restaurants, en hôtels, ou en bars, et leurs façades multicolores. Mon plus grand coup de cœur (après la superbe église) est La Aurora, une ancienne usine textile convertie en centre d’art avec de nombreux ateliers d’artistes.

Cambridge : la magnifique

PHOTO GENEVIÈVE BORNE, COLLABORATION SPÉCIALE Les immenses terrains verts de Cambridge

Les petites villes charmantes sont nombreuses en Angleterre, mais j’ai un faible pour Cambridge, à 80 kilomètres de Londres. Cette ville universitaire donne envie de retourner à l’école tant ses campus sont impressionnants avec leurs bâtiments aux belles grandes pierres dorées et leurs immenses terrains verts. Mais le plus renversant, ce sont les canaux sur lesquels ont peut admirer les adeptes de l’aviron glissant sous les majestueux saules pleureurs et les magnifiques ponts de pierre. Il n’y a pas que la vie étudiante qui attire les visiteurs ici. Les musées et les églises de Cambridge sont également d’une grande beauté. Cette petite municipalité de 150 000 habitants vaut absolument le détour.

Correction : Une version antérieure de ce texte indiquait que la ville de Cambridge compte 3000 habitants. C’est plutôt 150 000. Nos excuses.