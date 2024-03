Air Transat s’associe avec Volotea et Pegasus Airlines

Air Transat annonce l’expansion de son service d’interligne virtuel en ajoutant deux partenaires aériens, Pegasus Airlines et Volotea.

Sur sa plateforme connectair par Air Transat, on peut désormais combiner les vols d’Air Transat avec ceux de Pegasus Airlines vers la Turquie et visiter les villes d’Istanbul et d’Antalya.

Le partenariat avec le transporteur espagnol Volotea permet désormais l’accès à une multitude de destinations en Europe, notamment à Olbia, située dans l’île de Sardaigne, en Italie, et à Strasbourg, en France, et en Afrique, vers Oran en Algérie.

Consultez les offres de correspondances