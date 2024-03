Le plus grand jardin de tulipes du monde fête ses 75 ans

(Lisse) Le jardin de Keukenhof, le plus grand jardin de tulipes du monde près d’Amsterdam, a ouvert ses portes jeudi pour son 75e anniversaire et attend des centaines de milliers de visiteurs venus admirer ses sept millions de bulbes en fleurs.

Agence France-Presse

Situé à Lisse à l’ouest des Pays-Bas, le parc de 32 hectares plantés de millions de tulipes de toutes les couleurs et d’autres fleurs est une attraction populaire du pays, avec quelque 1,4 million de visiteurs l’an dernier.

« C’est la première fois que je viens et je suis tellement enthousiaste d’assister au 75e anniversaire », a déclaré à l’AFP Rocelle Braewer, 41 ans, qui a acheté pour l’occasion une robe rose brodée de fleurs.

Nisha Kasiliya-Ravindran, une touriste de 37 ans originaire de Madras en Inde, se disait cependant « un peu déçue », car beaucoup de tulipes n’ont pas encore complètement éclos.

PHOTO JEROEN JUMELET, AGENCE FRANCE-PRESSE Le parc de 32 hectares plantés de millions de tulipes de toutes les couleurs et d’autres fleurs est une attraction populaire des Pays-Bas, avec quelque 1,4 million de visiteurs l’an dernier.

« Nous espérons aussi aller voir des champs de bulbes à l’extérieur pour pouvoir voir des tulipes », a-t-elle dit à l’AFP.

Le jardin de Keukenhof a été créé en 1949 par un groupe de cultivateurs et d’exportateurs de tulipes afin d’y exposer leurs produits.

En plus de touristes de plus d’une centaine de pays, il a également attiré les monarques, plusieurs rois et reines de pays européens étant venus assister au gala d’ouverture au fil des ans.

Il restera ouvert jusqu’au 12 mai.