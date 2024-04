PHOTO LAETITIA VANCON, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

(Rome) Première mondiale à Venise le 25 avril : les touristes à la journée devront payer 5 euros (7,30 $) pour accéder à la Cité des Doges, qui espère ainsi endiguer le surtourisme.

Agence France-Presse

« Il s’agit d’une expérimentation, et c’est la première fois que ça se fait dans le monde », s’est enorgueilli jeudi le maire de Venise Luigi Brugnaro lors d’une conférence de presse à Rome en présence de médias du monde entier.

« Il ne s’agit de pas de gagner de l’argent […] notre objectif est de rendre Venise plus vivable », a-t-il souligné, alors que la Sérénissime est l’une des villes les plus visitées au monde. En pic de fréquentation, 100 000 touristes y dorment, en plus de dizaines de milliers de visiteurs journaliers. À comparer aux quelque 50 000 habitants du centre-ville, qui ne cesse de se dépeupler.

Pour 2024, seuls 29 jours de grande affluence touristique sont concernés par cette nouvelle taxe : « Le calendrier démarre le 25 avril (jour férié en Italie, NDLR), puis suivent presque tous les week-ends de mai à juillet », a précisé Luigi Brugnaro, qui a promis des « contrôles très soft », « au hasard » et « sans files d’attente ».

Cette taxe, dont la mise en œuvre a été plusieurs fois reportée, cible uniquement les touristes journaliers entrant dans la vieille ville entre 8 h 30 et 16 h locales. Ils devront télécharger pour 5 euros un code QR sur le site dédié (https://cda.ve.it/fr/), disponible en anglais, en espagnol, en français, en allemand et bien sûr en italien.

Ils devront le cas échéant le présenter à des contrôleurs postés aux principales portes d’entrée de la ville, notamment la gare ferroviaire de Santa Lucia. Les touristes n’ayant pas rempli cette formalité seront invités à l’acquérir au dernier moment à leur arrivée avec l’aide d’opérateurs locaux.

Ce qui ne posera pas de problème puisque pour l’instant aucun plafond n’a été fixé au nombre de codes QR vendus pour chaque journée : « Nous sommes opposés au numerus clausus, sinon nous ne sommes plus une ville, mais un musée », a tenu à souligner l’édile de Venise.

Les touristes dormant au moins une nuit sur place ne sont pas concernés et recevront gratuitement un code QR. En outre, de nombreuses exemptions sont prévues, notamment pour les moins de 14 ans et les étudiants.

Ce projet a pour objectif principal de dissuader les visiteurs à la journée qui contribuent à engorger la ville, célèbre dans le monde pour ses œuvres d’art, ses ponts et ses canaux et qui fait partie depuis 1987 du patrimoine mondial de l’UNESCO.