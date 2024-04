Montréal a beau être une île, ses résidants se sentaient bien loin des Caraïbes, jeudi, en pleine tempête.

« Qu’est-ce que tu veux faire ? Le temps est vraiment mauvais aujourd’hui. Pas juste pour moi. Pour tout le monde ! »

Giovanni Bonadonna, propriétaire de Coiffure Montallegro, rue Hutchison, en face de la station de métro Parc, regardait la tempête de neige par la fenêtre de son salon, où les clients se faisaient rares, pour ne pas dire inexistants. « On ne peut rien faire avec la température, observait-il, philosophe. On peut changer la couleur des cheveux, on peut changer tout, mais pas la température. C’est la vie ! On n’est pas à Cuba ! »

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Giovanni Bonadonna, propriétaire de Coiffure Montallegro

Un peu plus loin, rue Jean-Talon, Prabhjot Kaur prenait les commandes derrière le comptoir du restaurant McDonald’s, qui ne désemplissait pas. Des clients, privés d’électricité par les nombreuses pannes, attendaient aux tables devant un café vide, la tête penchée sur leur téléphone.

« On a beaucoup de commandes pour la livraison. Plus que d’habitude », a dit Prabhjot Kaur.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Prabhjot Kaur prend les commandes chez McDonald’s, au coin des rues Hutchison et Jean-Talon.

Croisé dans l’entrée, Anis Titi venait justement chercher une commande, son sac rouge sous le bras. « DoorDash, Skip, Uber Eats… Quand c’est comme ça, il y a toujours beaucoup de travail, beaucoup de pression », a expliqué le chauffeur, dont le téléphone sonnait sans arrêt : « Une nouvelle commande ! »

Dehors, la neige continuait de tomber et les vents soufflaient fort, avec des rafales entre 60 et 70 km/h.

Environnement Canada prévoyait de 15 à 20 cm, mais il en est finalement tombé autour de 25. C’est la plus grosse tempête de l’hiver après celle du 3 décembre, qui avait laissé 35 cm au sol, à Montréal.

Congé d’école et pannes de courant

Près de 30 000 foyers étaient toujours privés d’électricité, en fin d’après-midi, à Montréal et à Laval, sur un total de 140 000 au Québec.

Environ 600 000 clients ont été touchés « à différents moments » de la journée, a fait savoir Maryse Dalpé, directrice principale du réseau de distribution chez Hydro-Québec, en conférence de presse.

Des poteaux et des branches sont tombés sous le poids de la neige, causant la rupture de fils électriques.

Cette neige a aussi entraîné la fermeture de nombreuses écoles, notamment à Montréal, en Montérégie, à Laval, en Outaouais, dans les Laurentides et dans Lanaudière.

Plusieurs collisions et sorties de route ont été répertoriées par la Sûreté du Québec, dont au moins une ayant causé un blessé grave, à Sainte-Sabine, en Estrie.

Du côté d’Urgences-santé, on a aussi noté un nombre élevé d’appels.

« On a eu des chutes, mais on n’a pas enregistré un volume de chutes plus important qu’à l’habitude, a souligné le porte-parole, Jean-Pierre Rouleau. C’est vraiment une hausse du volume d’appels général, de toutes sortes. »

Onze degrés dimanche

Bonne nouvelle : cette bordée devrait fondre vendredi et samedi, à Montréal et dans les environs. Dimanche, ce sera le retour du soleil avec 10 °C.

La Ville de Montréal a indiqué qu’elle n’allait pas déclencher d’opération de chargement de la neige, mais plutôt laisser cette dernière disparaître d’elle-même. Elle a annoncé, du même coup, la suspension des interdictions saisonnières de stationnement pour la journée de jeudi.

« Ce n’est pas anormal d’avoir de la neige en avril », a précisé Michèle Fleury, météorologue à Environnement Canada. « Mais c’est quand même une importante bordée. On va s’approcher des valeurs records en termes de chute de neige pour une journée. »

La normale de neige pour Montréal, pour l’ensemble du mois, c’est 13 cm. On l’a déjà dépassée. Michèle Fleury, météorologue à Environnement Canada

À 17 h, jeudi, Environnement Canada enregistrait 23 cm de neige à l’aéroport Montréal-Trudeau. On prévoyait de 2 à 5 cm supplémentaires, « mais seulement aux endroits où il y a déjà de la neige », a précisé le météorologue Jean-Philippe Bégin. « Sur des surfaces le moindrement foncées, ça fond au fur et à mesure. »

Le record de neige pour une journée d’avril date du 9 avril 2000. Pour ceux qui s’en souviennent, il est tombé 34 cm de neige ce jour-là.

« Pas mal fini »

Autre bonne nouvelle : les températures devraient grimper au-dessus des normales de saison à partir de dimanche.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE La neige a entraîné la fermeture d’écoles à Montréal, en Montérégie, à Laval, en Outaouais, dans les Laurentides et dans Lanaudière.

« Demain [vendredi], ça ne sera pas très beau parce qu’on va être encore sous l’influence de ce système dépressionnaire, mais la neige va se changer en pluie. Ça reste nuageux encore samedi, mais les températures commencent à remonter tranquillement. Puis, le beau temps va revenir dimanche », a expliqué Michèle Fleury.

Et pour ceux qui se demandent quel temps il fera lundi, jour de l’éclipse, « pour le moment, ça s’annonce ensoleillé », a précisé la météorologue.

« Ensuite, la prévision à long terme nous indique des températures, en général, supérieures aux normales de saison pour la semaine prochaine, et peut-être les semaines suivantes. Donc, pour Montréal et pour le sud de la province, la neige, ça va être pas mal fini. C’est vraiment le dernier coup à donner. »

Avec la collaboration d’Isabelle Ducas, La Presse