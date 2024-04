La Ville de Montréal ne planifie par d’opération de chargement pour retirer les accumulations de neige dans les rues, après la tempête, mais compte plutôt sur le réchauffement des températures dans les prochains jours pour voir le tout se transformer en eau.

« Dès hier soir, nos équipes ont commencé le déblaiement des trottoirs, des rues, et on continuera de déblayer jusqu’à demain si nécessaire », a indiqué la responsable du déneigement au comité exécutif, Maya Vodanovic, mairesse de Lachine, en point de presse jeudi à l’hôtel de ville.

« Une chose est certaine, je ne pense pas qu’il y aura de chargement de la neige parce que tout devrait fondre dans les prochains jours. »

Le mercure devrait en effet monter jusqu’à 5 degrés Celsius vendredi, jusqu’à 6 degrés samedi et jusqu’à 9 degrés dimanche.

Généralement, une opération de chargement de la neige est déclenchée lorsque l’accumulation de neige au sol atteint 15 cm. L’accumulation prévue lors de la tempête de jeudi est de 15 à 20 centimètres à Montréal.

Mais selon le chef de l’opposition au conseil municipal, Aref Salem, le déblaiement et le déglaçage des trottoirs sont déficients ce jeudi, alors qu’on se trouve au cœur de la tempête.

« Actuellement, les trottoirs ne sont pas praticables et les rues ne sont pas praticables, a-t-il dénoncé. Il n’y a pas de sel ! On aurait pu en mettre un peu au moins sur les trottoirs pour que les gens puissent marcher. Ça serait la moindre des choses de s’occuper des plus vulnérables comme les piétons qui veulent sortir de chez eux pour travailler, faire des courses ou prendre le transport en commun. »

Maya Vodanovic a souligné que les employés responsables du déneigement ne pouvaient pas tout faire en même temps, alors que la tempête se poursuit, et qu’il fallait leur laisser le temps de déblayer tous les secteurs de la Ville.

« Ça prend au moins une journée, ce n’est pas magique », a-t-elle précisé.

