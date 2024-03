(Forio, Ischia) Si vous avez lu le roman L’amie prodigieuse d’Elena Ferrante, Ischia vous dira quelque chose. Mais cette île confidentielle, fréquentée majoritairement par les Napolitains, vit dans l’ombre de Capri la glamour depuis des décennies. Nous y étions en octobre dernier, période idéale pour visiter l’île volcanique aux centaines de sources thermales.

Les eaux thermales

PHOTO TIRÉE DU SITE GIARDINI POSEIDON TERME Il y a une vingtaine de bassins en tout aux Jardins de Poséidon.

S’il y a une chose à faire à Ischia, c’est bien de passer quelques heures dans un établissement thermal ou dans une source naturelle (et gratuite !). Les bains thermaux de l’île sont célèbres depuis l’Antiquité et sont souvent enfouis dans une nature luxuriante. Les premiers bains publics ont été construits pendant la période gréco-romaine, dont ceux de Cavascura et de Nitrodi à Barano d’Ischia, tous les deux dans le sud de l’île et toujours en activité. En famille, nous avons plutôt opté pour les Jardins de Poséidon (Gardini Poseidon Terme), plus grand parc thermal d’Ischia avec sa vingtaine de bassins dont la température se situe entre 16 et 40 °C. On a même accès à une très belle plage pour se baigner dans l’eau salée de la baie de Citara. Une journée complète ici coûte une quarantaine d’euros par personne (environ 60 $ CAN).

PHOTO ÈVE DUMAS, LA PRESSE Il y a des eaux thermales naturelles dans la baie de Sorgeto.

Une autre journée, au coucher du soleil, nous avons découvert la baie de Sorgeto, toujours au sud, où jaillissent des eaux chaudes dans la mer. En octobre, l’endroit était manifestement fréquenté par des résidants, surtout, mais il n’y avait pas foule. Il faut un moment avant de trouver le confort, entre deux jets qui peuvent facilement vous brûler les fesses, mais c’est bien amusant de gigoter d’un petit bassin naturel à l’autre à la recherche du « spot » parfait !

Consultez le site de Giardini Poseidon Terme (en anglais)

Consultez le site de Cavascura (en anglais)

Les vues

PHOTO WIRESTOCK, GETTY IMAGES Vue sur le mont Époméo

Ischia est une île volcanique et son sommet le plus haut, le mont Époméo, culmine à près de 800 mètres, d’où on voit tout le golfe de Naples. Si vous y montez, vous voudrez manger à la Grotta da Fiore pour profiter du paysage. Mais il n’y a pas qu’à cette altitude qu’on peut avoir des vues spectaculaires. Dans les tours du Castello Aragonese, dans une toute petite île volcanique que l’on rejoint par un pont de pierres long de 150 mètres, on peut observer la face est de l’île. Le château se visite pour 12 euros (18 $ CAN) par adulte.

PHOTO ÈVE DUMAS, LA PRESSE En route vers l’ancien monastère

On peut même séjourner dans l’ancien monastère. Rénové assez récemment par les petits-enfants du propriétaire, Nicola Ernesto Mattera, ce lieu historique est d’une rare élégance. Malheureusement, il n’existe qu’une seule suite familiale à l’auberge, la superbe Altana, et son prix dépassait notre budget. Il y a toutefois de jolies mais très sobres chambres à 200 euros la nuit pour deux.

Consultez le site du Castello Aragonese (en anglais)

Où manger ?

PHOTO ÈVE DUMAS, LA PRESSE La Trattoria Il Focolare est bien pittoresque.

PHOTO ÈVE DUMAS, LA PRESSE Un lapin à l’ischitana à la Trattoria Il Focolare

PHOTO ÈVE DUMAS, LA PRESSE Une pizza de la Belle Napoli, à Forio 1 /3





Une des spécialités de l’île est le coniglio all’ischitana, essentiellement un lapin à la cacciatore, avec tomates et olives. Traditionnellement, les lapins d’Ischia sont élevés dans des grottes de trois ou quatre mètres de profondeur. Les petites bêtes creusent ensuite un réseau de galeries leur permettant de vivre dans un environnement semblable à leur habitat naturel.

Les restaurants qui servent le lapin à l’ischitana se situent dans la montagne et non en bord de mer. Trattoria Il Focolare est le plus connu de ces établissements, surtout après le passage de l’acteur gourmand Stanley Tucci, dans le cadre de son émission Searching for Italy. Manger dans ce restaurant absolument pittoresque, construit devant une grotte où on vous amènera en fin de repas, relève de l’expérience. Les résidants préfèrent Taverna Verde, à Ciglio. Mieux vaut réserver d’avance à ces adresses, surtout si on veut manger du lapin.

Naples étant à moins de 20 milles nautiques de l’île, il y a évidemment plusieurs pizzerias à Ischia. Vous n’y mangerez peut-être pas la meilleure napolitaine de votre vie, mais vous ne devriez pas non plus en manger de mauvaises.

Consultez le site d’Il Focolare (en italien)

Quoi boire ?

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM @TENUTADELCANNAVALE Insula felix est un vin de falanghina.

PHOTO ÈVE DUMAS, LA PRESSE Anna et Gennaro Manna font du vin au pied de l’Époméo.

PHOTO ÈVE DUMAS, LA PRESSE Un repas simple mais combien délicieux nous attendait au vignoble. 1 /3





Les vins naturels de Tenuta del Cannavale, un domaine situé au pied du mont Époméo, se méritent. Pour y accéder, il faut garer la voiture puis monter à pied dans la forêt pendant une bonne demi-heure. Mais quel paradis une fois en haut !

PHOTO FOURNIE PAR ORABLU Vue du mont Époméo de la piscine

Gennaro et Anna Manna, frère et sœur, ont planté leur vignoble en 2016, sur la colline de Cannavale, à près de 400 mètres d’altitude. Ils ont opté pour deux cépages indigènes blancs, le falanghina et le biancolella.

À destination, les vignerons et leur famille ont préparé un dîner bien simple mais délicieux de bruschetta, de salades, de fromages et de pasta e fagioli (pâtes avec haricots). C’est possible de faire une visite sur réservation.

Consultez le site de Tenuta del Cannavale (en italien)

Où rester ?

PHOTO FOURNIE PAR ORABLU Un architecte local, Claudio Pulicati, a fait le design des différentes céramiques des villas.

PHOTO FOURNIE PAR ORABLU La cuisine est la pièce maîtresse de cette villa.

PHOTO FOURNIE PAR ORABLU Les salles de bains sont dans le ton. 1 /3





OraBlu, une propriété en voie de devenir luxueuse, est récente, pas tout à fait finie, ce qui permet aux prix d’être encore abordables pour la qualité des appartements. La famille de Francesco De Siano, le directeur général, possède également le chic San Montano, à Ischia, et le sublimissime Borgo Santandrea, sur la côte amalfitaine. Depuis notre séjour, l’unité que nous avions louée a été munie d’une superbe (petite) piscine à débordement avec vue sur toute la baie de Forio. « Ma famille a de l’expérience en hôtellerie, mais la location d’appartements, c’est nouveau pour nous. »

L’accent a été mis sur les cuisines des 13 appartements. La nôtre était magnifique, ouverte, lumineuse. « C’est ce qui différencie ce type d’hébergement d’un hôtel, nous explique Francesco. On peut même organiser un cours de cuisine pour les clients qui voudraient passer la journée autour de l’îlot. La table est au cœur de l’expérience italienne. Il faut en profiter ! »

Outre le confort et la beauté des lieux, il y a un petit chemin sur la propriété qui descend jusqu’à une jolie plage surtout fréquentée par les résidants.

Consultez le site d’OraBlu (en anglais)