3 articles Europe

Sur les traces d’Harry Potter à Londres

À 11 ans, Fiston a l’âge d’Harry Potter quand il rentre à Poudlard, l’école des sorciers. Partir à Londres sur les traces de son héros aux lunettes rondes est son rêve depuis le début du primaire. À la veille d’entrer au secondaire, il le réalise enfin, non sans avoir patiemment économisé toutes ces années. Récit d’une fabuleuse visite des studios Warner Bros. et d’autres lieux de tournage dans la capitale de l’Angleterre. Car oui, plus de 25 ans après la sortie du premier roman de la saga, la magie opère toujours.