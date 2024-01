Plus d’un demi-million de lits font l’objet d’un rappel au Canada et au États-Unis

(New York) Plus d’un demi-million de lits vendus chez des détaillants comme Walmart et Wayfair font l’objet d’un rappel aux États-Unis et au Canada. Certains se sont brisés pendant leur utilisation, ce qui a entraîné des dizaines de blessures.