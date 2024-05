(Arromanches-les-Bains) En Jeep, vélo ou même kayak : pour découvrir les plages du Débarquement, sur le littoral ouest de la France, les nombreux touristes venus en Normandie à l’occasion des 80 ans du D-Day ne manquent pas de choix.

Alexandra LESIEUR Agence France-Presse

Avec 94 sites sur la bataille de Normandie, l’offre continue de se diversifier et se renouvelle pour transmettre cette page d’histoire d’une autre manière, face à la disparition progressive des derniers vétérans.

« J’ai trouvé que c’était vraiment cool de faire du kayak autour du port artificiel » mis en place par les Alliés, lance Brooke Bement, 20 ans, devant l’imposant musée du Débarquement à Arromanches, face à la mer.

« Bientôt, il n’y aura plus rien ! », a retenu son petit frère Corban, 10 ans, heureux d’avoir découvert les caissons Phoenix, éléments de la digue, avant qu’ils ne disparaissent dans le sable.

Ces Américains découvrent dans le musée, entièrement refait l’année dernière, le port tel qu’il fonctionnait durant l’été 1944 grâce à un mapping vidéo sur une maquette de 25 m2.

Ce premier musée sur le Débarquement à ouvrir ses portes en 1954, reprenant les éléments de l’exposition permanente présentée juste après la guerre à la mairie, était prévu pour 35 000 « pèlerins ».

En 40 ans, sa fréquentation n’a cessé de croître, passant le cap des 300 000 visiteurs en 1975. L’année 1984 marque un tournant avec l’internationalisation des commémorations, Arromanches accueille ainsi la reine d’Angleterre et des milliers de vétérans.

Au début des années 90 jusqu’à aujourd’hui, le tourisme de mémoire prend son essor : les sites se multiplient et le nombre de visites ne cesse de croître.

« Multiplicité de musées »

Ce public, âgé en moyenne de 53 ans, compte 58 % de Français, selon une étude publiée par la région Normandie. Les étrangers viennent surtout des Pays-Bas, suivis par la Belgique, le Royaume-Uni/Irlande, l’Allemagne et les États-Unis.

En tête des visites, les plages d’Utah et d’Omaha, les sites qui ont subi de durs combats à l’intérieur des terres étant les moins fréquentés.

Pour répondre aux nouvelles attentes des visiteurs et toucher les plus jeunes, la Normandie, première région en France pour le tourisme de mémoire, a multiplié les investissements publics et privés. Pour 16 sites, l’enveloppe représente environ 80 millions d’euros de 2012 à 2022.

À la pointe du Hoc, le Néerlandais Ted Koks est venu pour la première fois il y a 40 ans quand « il y avait un chemin et des vaches entre les blockhaus ». Aujourd’hui, un grand stationnement et un centre d’accueil reçoivent les visiteurs sur un site protégé par des barrières.

Les musées à Utah ou Juno Beach se mettent au goût du jour, d’autres naissent avec des thématiques précises comme le mémorial aux victimes civiles à Falaise, à l’intérieur des terres.

« On a une multiplicité de musées qui sont davantage complémentaires que concurrents. C’est ce qui fait la force de la destination », estime Frédéric Sommier, directeur du musée d’Arromanches qui prévoit d’accueillir cette année quelque 350 000 visiteurs dans ce village de 500 habitants où les commerces liés au D-Day fleurissent.

« D-Day Land »

Preuve du dynamisme de ce secteur, dont le chiffre d’affaires s’élève à plus de 25 millions d’euros et compte 8410 emplois directs et indirects, de nouveaux projets voient le jour… parfois controversés.

Le dernier concerne « un grand spectacle immersif ». Surnommé « D-Day Land » par ses détracteurs, ils le considèrent comme un parc d’attractions empiétant sur des terrains agricoles.

Malgré ces critiques, ce projet privé, baptisé Normandy Memory et qui se veut rigoureux sur le plan historique, devrait finalement voir le jour en 2026 ou 2027 sur une friche industrielle près de Caen.

« Le tourisme de mémoire, ce n’est pas un tourisme normal, conclut Nathalie Porte, vice-présidente de la région Normandie, chargée du tourisme. C’est un tourisme très spécifique avec une visée vraiment respectueuse de l’histoire et aussi de l’environnement. »