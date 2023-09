Camp de base

Heureusement, lorsqu’on vient de loin ou qu’on n’a pas de conducteur désigné, on peut louer à prix très honnête un des quatre hébergements du Brushland, situés au-dessus ou à l’arrière du restaurant. Ce sont de grands appartements pour cinq ou six personnes, indéniablement campagnards dans leur déco simple de murs blancs et d’antiquités éclectiques. C’est le parfait camp de base pour explorer les villages voisins, comme Andes, Delhi, Margaretville ou Roxbury, tous à moins de 30 minutes de route. Sachez que la célèbre autrice de livres de recettes Alison Roman (Nothing Fancy) ouvre aujourd’hui même son épicerie de campagne à 15 minutes de Bovina, à Bloomville.

Cidre fermier et autres plaisirs

PHOTO ÈVE DUMAS, LA PRESSE Le Wayside Cider est un incontournable de la région.

Le samedi matin, c’est randonnée sur la Bramley Mountain Trail à quelques minutes du Brushland. On y croise d’ailleurs un jeune couple de Brooklyn qui était assis quelques tables plus loin la veille. En après-midi, il reste assez de temps avant le prochain repas pour découvrir le surprenant village voisin d’Andes. Lorsqu’il fait beau, la cour en « garnottes » de Wayside Cider est le rendez-vous de la région. Il y a un grand nombre de places pour s’attabler et poser son verre de cidre fermier. C’est possible de manger aussi et de se réchauffer autour d’un grand feu quand le temps devient frisquet. Incontournable.

De la musique plein les oreilles

PHOTO ÈVE DUMAS, LA PRESSE Le disquaire Sounds Good Music House

Ouvert depuis l’automne 2022, le disquaire Sounds Good Music House est le parfait endroit où flâner, découvrir du nouveau son ou dégoter un album rare. Vous pouvez aussi repartir avec une œuvre d’art ou une commode vintage, si votre véhicule le permet ! En plus d’être très connaissant, le propriétaire est particulièrement accueillant. Il vous encouragera à écouter tout ce qui vous chante. À l’occasion, la jolie boutique d’Andes devient même une salle de concert, permettant un joli moment de réunion à la petite communauté qui semble tissée serré.

Étonnant caviste

PHOTO ÈVE DUMAS, LA PRESSE Une petite pièce un peu cachée du joli caviste d’Andes.

On ne s’attendait quand même pas à trouver des champagnes d’artisans, des vins géorgiens et des bouteilles du domaine autrichien culte Gut Oggau dans le village d’Andes, qui compte un peu plus de 1000 âmes. La propriétaire du Wild Common Wine, Kortney Lawler, a tout un parcours. Originaire d’Austin, au Texas, elle a travaillé en restauration, en cinéma (comme conceptrice de costumes) et en botanique, entre autres. Elle est d’excellent conseil.

Du pain, et plus

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM @WILSONS_BREAD Les délices du Wilson’s Bread sont à attraper le samedi matin seulement.

Nous sommes arrivés trop tard à Andes pour goûter aux pains, croissants et autres viennoiseries de cette petite adresse ouverte au public le samedi matin seulement. Mais sachez qu’il est possible de passer commande d’avance pour s’assurer un petit-déjeuner bien beurré du Wilson’s Bread.

Sur le chemin du retour…

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE BUCK HILL FARM Un déjeuner à la Buck Hill Farm

Pour se sustenter sur la route, Sohail recommande Buck Hill Farm, une érablière dans le village de Jefferson. « C’est le meilleur déjeuner de pancakes du coin. On y est tous les dimanches. » Il ne faut pas être trop pressé pour manger ici. L’endroit est populaire, et le service peut être long. Il ne faut pas non plus s’attendre à une tour de crêpes épaisses instagrammables à la Arthur’s Nosh Bar. Pensez plutôt Amérique profonde, omelettes bien cuites et café filtre à volonté. C’est parfait !