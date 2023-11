San Diego est une destination sans pareil pour les familles avec de jeunes enfants. En plus des plages du Pacifique, la ville du sud de la Californie compte deux atouts de taille : un zoo réputé et un parc d’attractions Legoland. Et il y a aussi quelques joyaux à découvrir.

Des milliers d’animaux et de végétaux

PHOTO KEN BOHN, FOURNIE PAR LA SAN DIEGO ZOO WILDLIFE ALLIANCE Un téléphérique permet de constater l’immensité du zoo.

PHOTO KEN BOHN, FOURNIE PAR LA SAN DIEGO ZOO WILDLIFE ALLIANCE Les adorables koalas sont fort populaires…

PHOTO KEN BOHN, FOURNIE PAR LA SAN DIEGO ZOO WILDLIFE ALLIANCE … mais les hippopotames sont aussi charmants. 1 /3





Plus que centenaire, le Zoo de San Diego est le plus fréquenté des États-Unis. Sa réputation internationale est attribuable à sa diversité remarquable et à la beauté de son aménagement. Ce qui le distingue des autres zoos : il abrite un jardin botanique regroupant 13 000 espèces de végétaux. L’impression de déambuler parmi les merveilles de la nature est véritable. Plus de 14 000 animaux de 700 espèces habitent l’endroit. Parmi ceux-ci : koalas, rhinocéros, félins, ours polaires, tortues géantes, pandas roux et éléphants – qui déménageront dans un nouvel habitat grandiose en 2025. Les lieux sont vastes et prennent toute la journée à visiter. Le service de navette permet de gagner du temps, mais faire des choix est presque inévitable. Surtout si vous souhaitez également vous rendre au parc safari plus au nord, à Escondido.

Tout est vraiment en blocs… ou presque

PHOTO FOURNIE PAR LEGOLAND CALIFORNIA On peut admirer quelque 30 000 constructions faites de plus de 60 millions de blocs à Legoland California.

PHOTO SANDY HUFFAKER, FOURNIE PAR LEGOLAND CALIFORNIA Le Petco Park, où jouent les Padres de San Diego, est l’un des bâtiments reproduits en Lego dans Miniland USA.

PHOTO STEVE BABULJAK, FOURNIE PAR LEGOLAND CALIFORNIA Un parc aquatique où l’on trouve piscine à vagues, glissades et jeux d’eau permet de se rafraîchir. 1 /3





Les amateurs de construction seront comblés par Legoland California, à Carlsbad, situé à environ 45 minutes du centre-ville de San Diego. On peut comparer ce parc d’attractions à un petit Walt Disney World. Les manèges s’adressent davantage aux plus jeunes, mais le prix et l’attente sont aussi moindres. En plus des quelques montagnes russes, de voitures à piloter et de mini-croisières, l’endroit compte un cinéma 4D, un parc aquatique et un aquarium similaire à celui de Toronto. Les millions de blocs Lego dominent cependant l’espace : du mobilier aux stations de construction en passant par Miniland USA – qui rassemble d’impressionnantes reproductions de villes et de monuments américains. Deux hôtels, qui semblent aussi être faits en blocs colorés, sont situés juste à l’extérieur du parc pour ceux qui voudraient maximiser leur séjour.

Un musée pour enfants pas comme les autres

PHOTO FOURNIE PAR THE NEW CHILDREN’S MUSEUM The New Children’s Museum est situé dans le Marina District de San Diego.

PHOTO PHILIPP SCHOLZ RITTERMANN, FOURNIE PAR THE NEW CHILDREN’S MUSEUM Le Whammock !, de Toshiko Horiuchi MacAdam

PHOTO PHILIPP SCHOLZ RITTERMANN, FOURNIE PAR THE NEW CHILDREN’S MUSEUM The Wonder Sound, de Wes Bruce 1 /3





The New Children’s Museum n’est pas un musée pour enfants comme les autres. Sans dénigrer ceux qui proposent aux jeunes de jouer aux adultes dans de petits hôpitaux, épiceries ou salons de coiffure, l’établissement situé près de la marina – où il fait bon se promener – abrite des installations artistiques interactives, sans aucun écran. Whammock !, créé par Toshiko Horiuchi MacAdam, est un gigantesque labyrinthe-hamac aux couleurs vives. Les enfants peuvent s’y faufiler, s’y cacher… s’y perdre. Teatro Piñata, de David Israel Reynoso, permet d’explorer un théâtre de marionnettes mexicain, alors que The Wonder Sound, de Wes Bruce, ressemble à une cabane dans un arbre géante décorée avec des écriteaux, symboles, dessins et objets d’une autre époque de toutes sortes. Il y a également des espaces réservés aux tout-petits et un parc avec d’autres jeux juste en face.

En hauteur et sur la plage

PHOTO FOURNIE PAR CÉLINE MARTEL Les sentiers de la réserve Torrey Pines permettent d’observer les magnifiques falaises…

PHOTO FOURNIE PAR CÉLINE MARTEL … et la végétation unique des lieux.

PHOTO FOURNIE PAR CÉLINE MARTEL Puis de tremper l’orteil dans le Pacifique après la promenade. 1 /3





La réserve naturelle de Torrey Pines, à La Jolla, est l’endroit idéal pour observer le littoral de haut et de près. Différents sentiers – aux longueurs et aux degrés de difficulté variés – permettent d’admirer l’infini du Pacifique, mais aussi la flore particulière des lieux. On y trouve évidemment des pins de Torrey, une espèce très rare et endémique de la région, mais également des plantes, arbustes et cactus. Avec un peu de chance, on peut y voir des renards, des coyotes et des lynx roux. La protection de ce terrain accidenté s’est entamée en 1899. Le territoire s’étend aujourd’hui sur plus de 8 km⁠2. De la plage, on peut admirer les spectaculaires falaises et en profiter pour se rafraîchir. Le prestigieux parcours de golf de Torrey Pines est situé au sud. Deux tournois de l’Omnium des États-Unis y ont été tenus, en 2008 et en 2021.