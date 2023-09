The Walt Disney Co. entend doubler ses investissements dans ses parcs à thème et ses croisières au cours des dix prochaines années, portant le budget prévu à cet effet à 60 milliards de dollars.

Les partons de Disney, incluant le PDG Bob Iger et le président du conseil de Disney Parks, Experiences and Products, Josh D’Amaro, doivent en faire l’annonce ce mardi à Orlando devant un panel d’investisseurs et d’analystes.

À l’heure actuelle, Disney possède 12 parcs thématiques un peu partout dans le monde alors que ses navires de la Disney Cruise Line visitent 94 ports dans 40 pays. Selon des recherches effectuées à l’interne, pour chaque personne qui fréquente un site du géant du divertissement, il y en a dix autres qui apprécient Disney, mais qui n’ont jamais visité un parc ou monter à bord d’un paquebot de la multinationale américaine. Selon les chiffres publiés dans Variety, environ 100 millions de personnes visitent chaque année les parcs de Disney, il y a donc « un énorme potentiel intouché de nouveaux consommateurs potentiels », selon l’entreprise.

La division Parcs, Expériences et Produits de Disney a enregistré des revenus de 32,3 milliards au cours de l’année fiscale qui s’est achevée le 1er juillet, ce qui représente une hausse annuelle de 6 % depuis 2017. Et ce, malgré la pandémie. Disney souligne que la croissance enregistrée survient à la suite de l’ajout de Cars Land à Disney California Adventure, de Star Wars Galaxy’s Edge à Disneyland et Walt Disney World ainsi que du Campus Avengers à Disney California Adventure et aux Studios Walt Disney à Paris.

Selon Variety, la compagnie entend ainsi explorer encore plus de personnages et plus de franchises à succès, incluant certaines dont le potentiel n’a pas encore été exploité. Walt Disney Co. soutient qu’elle a plus de 400 hectares de terrains encore disponibles pour du développement futur, soit l’équivalent de sept nouveaux Disneyland. Pendant ce temps, Disney Cruise Line va presque doubler la capacité de ses croisières au cours des deux prochaines années, notamment avec l’ouverture d’un nouveau port d’attache à Singapour, ce qui devrait lui permettre de développer encore davantage le marché de l’Asie-Pacifique.

L’annonce de Disney a toutefois été accueillie avec circonspection par les investisseurs, son titre ayant chuté d’un peu plus de 3,5 % mardi matin à la Bourse de New York.