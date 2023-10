L’évènement Cuisine, Cinéma et Confidences, qui a lieu chaque automne à Baie-Saint-Paul depuis 2017, a désormais un petit frère au Vermont : Food, Film & Frienship.

C’est dans le cadre du Festival international du film du Vermont que se tiendra la première mouture de cet évènement, le 29 octobre, à l’Essex Resort & Spa.

Une véritable collaboration transfrontalière visant à faire rayonner les cultures agroalimentaires, culinaires et cinématographiques du Québec, et qui regroupera en une seule journée le visionnement de films québécois ainsi que des repas créés par quatre chefs du Québec – Fisun Ercan (Bika), Raphael Podlasiewicz (restaurants Nord du Strøm spa nordique), Jean-Simon Petit (Ferme des Quatre-Temps) et David Forbes (Camp Boule) – et tout autant du Vermont.

Une boîte à lunch et un souper gastronomique seront inspirés des films présentés, avec à l’honneur des produits locaux de la Montérégie et du Vermont.

Plusieurs acteurs sont derrière cette initiative rendue en partie possible grâce au Plan d’action du gouvernement provincial « Le monde à notre table », dont Tourisme Montérégie, Tourisme Haut-Richelieu et le ministère des Relations internationales et de la Francophonie, par l’entremise de la délégation du Québec à Boston.