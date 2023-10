Début 2025, la compagnie française Ponant s’amènera sur le Saint-Laurent et le fjord du Saguenay pour une croisière d’hiver. Une première pour une entreprise internationale. Quatre choses à savoir sur cette excursion fluviale à la découverte des beautés de l’hiver boréal.

La grande séduction québécoise

PHOTO JULIEN FABRO, FOURNIE PAR PONANT La croisière hivernale permettra de découvrir les splendeurs de l’hiver québécois.

Deux fois – en 2017 et en 2018 –, l’Association des croisières du Saint-Laurent (ACSL) a invité des croisiéristes en tournée au Québec pour discuter de la possibilité d’offrir des trajets hivernaux sur le fleuve. Faute de bateaux adaptés, les entreprises n’avaient pu donner suite. La donne a changé avec l’arrivée dans la flotte de Ponant du brise-glace Commandant Charcot.

« Les gens de Ponant nous ont contactés et on a fait une tournée avec eux en février pour leur présenter différentes destinations », indique René Trépanier, directeur général de l’ACSL.

José Sarica, directeur de l’expérience expédition chez Ponant, faisait partie du voyage. Celui qui a vécu 18 ans au Québec l’avoue : il n’était pas convaincu de l’intérêt d’une croisière hivernale sur le Saint-Laurent.

PHOTO JULIEN FABRO, FOURNIE PAR PONANT José Sarica lors de son séjour hivernal au Québec

Je me demandais s’il y avait assez d’activités à faire, s’il n’y aurait pas trop de redondance. J’avais aussi des idées préconçues sur l’hiver québécois, que je fuyais quand j’habitais chez vous ! José Sarica, directeur de l’expérience expédition chez Ponant

Il est rentré emballé de son séjour, au point de recommander non pas un, mais quatre départs échelonnés entre la fin janvier et le début mars. « C’est un coup d’audace pour nous de faire ce que personne n’a osé avant nous », lance-t-il.

Pour René Trépanier, qui travaille à l’ACSL depuis 18 ans, il s’agit de la plus grande réalisation des dernières années. « Ça faisait 10 ans qu’on avait comme objectif d’attirer une croisière hivernale au Québec ! »

Treize jours au milieu des glaces

PHOTO JULIEN FABRO, FOURNIE PAR PONANT La pêche blanche, le traîneau à chiens, la randonnée en raquettes et le vélo à pneus surdimensionnés figurent parmi les activités offertes lors de la croisière.

Le trajet imaginé par l’équipe de Ponant passe par les deux rives du Saint-Laurent (dont Gaspé et Sept-Îles), en plus de faire des arrêts à Saguenay, aux Îles-de-la-Madeleine, à Sydney (Nouvelle-Écosse) et dans l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon.

José Sarica explique : « Au-delà des paysages, nous voulons mettre les communautés locales au centre de l’expérience. Ce sera l’occasion notamment pour les passagers de découvrir la communauté innue de la région de Sept-Îles. C’est une des expériences humaines les plus inattendues de ma vie ; j’en ai encore la chair de poule. On a rencontré au Québec des gens qui nous font aimer l’hiver à leur façon. Et comme nous serons le seul bateau dans les environs, les passagers n’auront pas l’impression d’envahir les communautés visitées. »

Au total, le Commandant Charcot peut accueillir 200 passagers. Ces derniers auront droit à plusieurs activités hivernales. Pensez à la pêche blanche dans la baie des Ha ! Ha !, au traîneau à chiens, au vélo à pneus surdimensionnés ou à la raquette au parc national des Monts-Valin.

De plus, certains passagers pourront participer aux festivités du Carnaval de Québec ou du Festi-Frette de Saguenay, selon le départ choisi.

Un bateau sur mesure

PHOTO JULIEN FABRO, FOURNIE PAR PONANT Le brise-glace Commandant Charcot est parfaitement adapté aux conditions hivernales du Québec.

Le brise-glace Commandant Charcot, un navire hybride électrique propulsé au gaz naturel liquéfié, est notamment déployé en Antarctique.

Le véritable terrain de jeu du Commandant Charcot, c’est la glace. Il prend toute sa beauté et toute son ampleur dans la banquise. C’est une expérience unique de descendre du bateau directement sur la glace ! Il y a peu de navires qui permettent cela… José Sarica, directeur de l’expérience expédition chez Ponant

Cette expérience très luxueuse a toutefois un prix : il faut débourser un minimum de 28 800 $ (autour de 20 000 euros) par passager en occupation double.

Visiter à un rythme lent

PHOTO JULIEN FABRO, FOURNIE PAR PONANT La nouvelle croisière propose un voyage tout en lenteur.

« La grande particularité de cette croisière est la durée des escales, explique René Trépanier. D’ordinaire, les bateaux arrivent le matin, restent sur place huit ou neuf heures et repartent. Dans ce cas-ci, les passagers vont passer au moins une nuitée dans chaque escale pour que tous puissent vivre les activités. »

Pour Ponant, cette façon de voyager plus lente va permettre des économies de carburant de l’ordre de 30 %. « Les émissions de CO 2 seront aussi réduites fortement », estime José Sarica.

Une destination qui a le vent dans les voiles

PHOTO JULIEN FABRO, FOURNIE PAR PONANT L’arrivée de Ponant pendant la saison hivernale pourrait en inciter d’autres entreprises à se lancer, croit René Trépanier, DG de l’Association des croisières du Saint-Laurent.

Ponant visite le Saint-Laurent pendant la saison estivale depuis près de 25 ans. Plusieurs autres compagnies offrent aussi des itinéraires dans les eaux du fleuve, en particulier à l’automne. Mais selon René Trépanier, l’arrivée de Ponant pendant la saison hivernale pourrait en inciter d’autres à se lancer. « Une nouvelle tournée de familiarisation sera offerte en février 2024 dans l’espoir d’attirer d’autres navires pour l’hiver 2026. De nouveaux projets très stimulants vont aussi être dévoilés bientôt. »

Chez Ponant, on travaille aussi à offrir de nouveaux itinéraires estivaux sur le Saint-Laurent dès l’an prochain. « On veut une fois encore aller où personne ne va, comme Harrington Harbour ou l’île Providence en face de Tête-à-la-Baleine. On espère être des pionniers et ouvrir la voie à d’autres au Québec. »