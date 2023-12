(Lake George) Une fois la nuit tombée, la forteresse historique du petit village de Lake George, dans l’État de New York, reprend vie sur une note pacifique. En sons, musique et lumière, le fort William Henry devient le théâtre d’une féérie hivernale qui charme un public de tous âges : un tour de magie pour lequel la montréalaise Moment Factory a développé une formule infaillible.

Une musique enchanteresse perce à travers les remparts du fort William Henry en ce soir de première. Elle éclipse la vocation de cette forteresse britannique, construite au XVIIIe siècle pour se protéger des assauts des Français. Plongés dans le songe naïf de Winter’s Dream, un spectacle immersif brodé autour des bonheurs d’hiver, les visiteurs en oublieront les échos des canons.

PHOTO BRUNO DESTOMBES, FOURNIE PAR WINTER’S DREAM Vue du haut des remparts, la cour intérieure est l’endroit où débute et se termine cette opération séduction.

Dès l’entrée dans l’enceinte, pelotes de laine et chaise berçante annoncent les couleurs de l’expérience réconfortante qui s’offre au bout du couloir. Dans la cour intérieure, des feux de camp accueillent le public. On ira s’y réchauffer entre deux tableaux interactifs. D’un côté, les occupants d’une forêt se dévoilent – un loup, un rapace et une pleine lune auprès desquels l’ombre des visiteurs est projetée. De l’autre côté, une courtepointe qui se dessine sur un chalet de bois rond à chaque lancer de balle.

En empruntant les marches ou les rampes, puisque les organisateurs ont eu le souci de rendre les lieux accessibles à tous, on accède au faîte des bastions où les installations immersives rappellent les beautés de la nature en hiver : les scintillements d’un lac gelé, des pleines lunes vibrantes, des forêts glacées et l’enchantement des premières bordées de neige.

À ces tableaux lumineux se greffe un récital de sons sur une musique féerique d’Anaïs Larocque, qui est un élément-clé de cette expérience. L’ensemble crée un envoûtement auquel il est difficile de résister. À côté de nous, un garçon ouvre spontanément la bouche pour recueillir un flocon de lumière, tandis qu’un couple danse sous la « neige » un peu plus loin.

PHOTO BRUNO DESTOMBES, FOURNIE PAR WINTER’S DREAM Le chalet de bois rond

PHOTO FOURNIE PAR WINTER’S DREAM Conte de nuit en forêt

PHOTO FOURNIE PAR WINTER’S DREAM Les pleines lunes d’hiver

PHOTO BRUNO DESTOMBES, FOURNIE PAR WINTER’S DREAM La forêt de glace

PHOTO FOURNIE PAR WINTER’S DREAM Les premières rafales de neige

PHOTO BRUNO DESTOMBES, FOURNIE PAR WINTER’S DREAM Les scènes inspirées des beautés de la nature se révèlent sur les remparts.

PHOTO BRUNO DESTOMBES, FOURNIE PAR WINTER'S DREAM Le lac gelé













Le maître de l’illusion

Moment Factory est passée maître dans l’art de divertir avec des installations multimédias rassembleuses qu’elle sème de Paris à New York et de Tokyo à Singapour. Disney, Billie Eilish et les studios Universal sont parmi les grands acteurs qui figurent dans un palmarès bien garni, où s’ajoutera bientôt le nom du footballeur Lionel Messi avec une installation qui sera révélée à Miami ce printemps.

Le studio de multimédia en est par ailleurs à sa 20e installation sur des sites naturels à travers le monde, avec la série de parcours nocturnes Lumina, démarrée en 2014 à Coaticook et qui a changé la vocation de la ville. S’ajoutent des évènements uniques comme l’éclairage des ponts Jacques-Cartier et des Invalides, ou une rêverie d’hiver comme celle de Winter’s Dream, conçue pour dynamiser l’offre touristique du village de Lake George en hiver.

« C’est un autre projet dans un lieu improbable et atypique », relève le directeur général des expériences signature de Moment Factory, Christian L’Heureux, rencontré le soir de la première, le 7 décembre.

On a vraiment le vent en poupe présentement. Nos installations sont en grand démarrage depuis deux ans sur le marché américain, où on est en train d’exploser. Christian L’Heureux, directeur général des expériences signature de Moment Factory

Le soir même, le géant du multimédia lançait d’ailleurs une autre expérience en parallèle, à Seattle.

Winter’s Dream a été monté en seulement six mois : un rythme particulièrement rapide, souligne-t-il. À cette cadence, on peut se demander si l’entreprise en vient à reproduire une recette gagnante. « Je pense que la grande force de Moment Factory, c’est d’avoir un champ d’intervention immensément diversifié et d’être constamment en mode adaptatif pour créer des expériences uniques à peu près n’importe où », répond Christian L’Heureux.

Ces clichés qui fonctionnent

PHOTO FOURNIE PAR WINTER’S DREAM La mission est de séduire un public vaste : les enfants comme leurs grands-parents.

PHOTO FOURNIE PAR WINTER’S DREAM Une symphonie de sons, tels les craquements de la neige sous les pas, accompagne les visiteurs entre deux immersions. 1 /2



Créer la magie dans une forteresse vient avec certains défis, souligne le directeur de la création, Gabriel Pontbriand. Le tour de magie, dans ce cas-ci, était de s’assurer que la technique reste la plus invisible possible pour maintenir l’illusion et susciter l’émotion dans une perspective en 360 degrés.

L’enchantement a lieu. Winter’s Dream joue sur les cordes sensibles en misant sur la nostalgie de l’enfance. Elle use de tous ces clichés qui nous plongent, qu’on le veuille ou non, dans l’émerveillement et les joies de l’hiver. « Je viens de voir une dame qui devait avoir 80 ans danser la valse. C’est beau d’être témoin de la réaction des gens », dit-il, ravi de l’effet provoqué.

On se laissera facilement porter par ces souvenirs de nuits froides, d’aventures hivernales et de moments chaleureux qui contrastent avec la froidure de la saison. On ne boudera pas l’occasion d’empoigner une balle pour activer un jeu de lumière ou danser avec les loups. La magie de l’hiver a visiblement un côté universel qui traverse les frontières. Voudra-t-on faire trois heures de route pour vivre cette expérience d’une heure, tout au plus ? En la combinant à une escapade dans les Adirondacks, très certainement.

Winter’s Dream se prolonge jusqu’au 31 mars 2024. L’installation est ouverte au public 6 jours par semaine. Tarifs : 23,90 $ US (32,10 $ CAD) pour les 13 ans et plus ; 19,90 $ US (26,72 $ CAD) pour les enfants de plus de 3 ans.

Une partie des frais de ce reportage ont été payés par la Warren County Coalition qui n’a exercé aucun droit de regard sur le contenu de ce reportage.