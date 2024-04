Pourquoi voyage-t-on, au juste ?

Vous êtes-vous déjà posé la question : non mais, pourquoi on voyage, au fond ? Élargir ses horizons ou simplement changer le mal de place ? Aller voir ailleurs qui on est, ou si on y est ? Réflexions à méditer, en rêvant d’exotisme, d’histoire et de culture, ou de plages et de sable fin.