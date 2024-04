Sur une planète voyage en constante évolution, de nouvelles destinations continuent d’émerger. Survol de cinq lieux qui attisent de plus en plus la curiosité des touristes.

Oman

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, ARCHIVES LA PRESSE La ville portuaire de Matrah, à proximité du centre de la ville de Mascate

Depuis quatre ans, le nouveau sultan Haïtham ben Tariq rêve de tourisme discret. « On est moins dans le tourisme de masse et le bling bling qu’à Dubaï, explique Franck Laboue, directeur de Voyageurs du Monde. Oman reste proche de ses valeurs traditionnelles. »

En raison de la proximité d’Oman avec le Yémen, le gouvernement canadien rappelle aux voyageurs de faire preuve d’une grande prudence. « Si on ne va pas près de la frontière avec le Yémen, c’est un endroit sécuritaire et agréable, nuance Steve Marcotte, directeur de Voyages Terre et Monde. Mon agence a envoyé peu de gens là-bas, mais je m’en fais beaucoup parler. »

Le mélange de traditions et de modernité attire autant que les montagnes désertiques. « Ça donne le goût d’y aller », dit M. Marcotte. M. Laboue croit que la destination a tout pour elle. « En moins de deux heures, on passe du désert de dunes à la mer d’Arabie ou aux villes traditionnelles comme Mascate et Sour dont l’architecture rappelle les grands voyages de Simbad le marin. »

Belize

PHOTO WIRESTOCK, GETTY IMAGES Vue aérienne sur une des plages de Placencia, dans le sud du Belize

PHOTO SIMONDANNHAUER, GETTY IMAGES On peut visiter des sites mayas au Belize

Saviez-vous que ce petit pays d’Amérique centrale a la langue de Shakespeare comme langue officielle ? Voilà une intéressante anomalie dans une mer espagnole. « Le Belize est coincé entre le Guatemala et le Yucatan, en plus de pâtir d’une image de pays vétuste et instable, résume Franck Laboue. Mais depuis que des destinations comme le Costa Rica deviennent trop pleines, on en parle davantage. »

Les atouts du Belize sont nombreux et diversifiés. « C’est une destination encore assez sauvage avec presque aucun tout-inclus, et ce n’est pas cher », dit M. Marcotte. « On y retrouve de très beaux sites mayas, la jungle et la plus grande barrière de corail après celle de l’Australie, ce qui est magnifique pour la plongée », renchérit M. Laboue.

Albanie

PHOTO FLORION GOGA, REUTERS Les plages d’Albanie, un secret bien gardé ! Ici, une plage dans le village de Dhërmi, au bord de la mer Ionienne.

PHOTO MARIA MAVROPOULOU, THE NEW YORK TIMES La ville de Gijokastra, en Albanie, site reconnu du patrimoine mondial de l’UNESCO.

PHOTO MARIA MAVROPOULOU, THE NEW YORK TIMES L’héritage ottoman est partout en Albanie, comme ici, près du village Benja, un site qui accueille un des plus grands bains thermaux du pays.

PHOTO MARIA MAVROPOULOU, THE NEW YORK TIMES La cuisine du pays est aussi à découvrir.

Longtemps associée à l’instabilité politique, à la guerre et à la mafia, l’Albanie tente de lisser son image. « Le pays lorgne du côté de l’Union européenne et il est en quête de visibilité, dit Franck Laboue. Avec son héritage balkanique, turc et grec, qui se ressent dans l’architecture et la cuisine, ça pourrait être un des pays de demain. »

Tout près de la Grèce et de l’Italie, deux ténors du tourisme de masse, l’Albanie essaie de se démarquer. « Le commun des mortels visite l’Italie ou les îles grecques, mais l’Albanie gagne à être connue, affirme Steve Marcotte. Les plages sont magnifiques. Les paysages super beaux. Et comme c’est moins populaire, c’est moins coûteux. »

Îles Canaries

PHOTO BALATE DORIN, GETTY IMAGES Vue sur la ville Puerto de la Cruz, avec en arrière-plan le volcan Teida, sur l’île Tenerife

Si les Canaries sont une destination sud comme une autre pour de nombreux Européens, l’archipel espagnol gagne en popularité ailleurs dans le monde. « Ça fait quelques années que je le conseille aux Québécois, en raison de ses belles plages, de ses eaux cristallines et de la flore vraiment spéciale qu’on peut y voir », explique Steve Marcotte.

Les adeptes de randonnée y seront également comblés. « On peut y gravir la plus haute montagne d’Espagne et découvrir des canyons de verdure de type Madère ou Hawaii, précise M. Laboue. Je peux offrir des expéditions à la carte pour un bien moindre coût que le Costa Rica, même s’il n’y a pas de vol direct. »

Attirant les explorateurs, les couples et les familles, les Canaries ont la cote. « On y mange et boit bien, et c’est moins chaud que sur le continent européen, grâce à l’air frais du large », dit M. Marcotte.

Memphis

PHOTO BENEDEK, GETTY IMAGES L’iconique rue Beale, point de convergence pour les amateurs de blues et de rock à Memphis.

La ville du King est courue par les touristes depuis des décennies, mais sa popularité est cyclique, selon Steve Marcotte. « Le dernier film sur Elvis Presley date de 2022 et depuis, je sens un regain d’intérêt des gens pour découvrir Memphis. Je leur suggère souvent de combiner Nashville pour le country, Memphis pour le blues et le rock, et La Nouvelle-Orléans pour le jazz. »

L’idée plaît à Franck Laboue, qui considère Memphis comme l’une des capitales culturelles américaines du 20e siècle. « Memphis est à la musique ce que Los Angeles est au cinéma, dit-il avec enthousiasme. On y retrouve une convergence des cultures musicales. » Il ajoute qu’on peut y découvrir l’histoire des coureurs des bois franco-canadiens qui ont défriché la région. « On peut remonter notre passé et celui des États-Unis. »