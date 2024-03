Air Canada annonce dès ce printemps une refonte complète de ses menus offerts en vol pour les passagers de toutes les classes.

On pourra profiter de nouveaux choix de repas qui mettent en valeur les saveurs du monde entier comme : poulet thaï et riz, penne au pesto ou encore poulet à la cacciatore, avec des pommes de terre et des poivrons grillés (en classe économique à bord des vols internationaux). Et comme petit-déjeuner, une crêpe avec du sirop d’érable sera servie.

Air Canada travaille encore une fois en collaboration avec les chefs Jérôme Ferrer, Vikram Vij et David Hawksworth – de nouvelles recettes saisonnières seront proposées tout au long de l’année et de nouvelles collations et grignotines seront également offertes à bord.

À noter que c’est la sommelière et collaboratrice à La Presse Véronique Rivest qui sélectionne les vins mousseux.

Bon voyage !