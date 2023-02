Voyager, c’est comme rouler sur une route de montagne. Mais parmi les hauts et les bas, il restera toujours ces souvenirs indélébiles qu’on emporte avec soi toute sa vie. La Presse raconte les aventures, petites ou grandes, de voyageurs qui n’ont pas froid aux yeux. Aujourd’hui : un couple qui a sillonné le sud-ouest de l’Arizona à moto et sans itinéraire fixe.

Sonia Lizotte et Sylvain Rouleau ont toujours aimé voyager au gré de leurs envies, sans prévoir leurs arrêts ou le tracé de leurs pérégrinations. Ici autant qu’à l’étranger. Et même avec les enfants.

« Au quotidien, tout est tellement toujours organisé – un rendez-vous à telle heure, une affaire à telle heure… Alors en vacances, si on a envie d’aller à telle place, on y va cette journée-là ; sinon, on va ailleurs. En Arizona, justement, on a rencontré un autre couple qui nous a dit qu’il fallait aller à Tortilla Flat. On n’avait pas du tout pensé à y aller, mais on a fini par le faire et c’était super », raconte Sonia Lizotte.

PHOTO FOURNIE PAR SONIA LIZOTTE Sonia Lizotte et Sylvain Rouleau sur la route

PHOTO FOURNIE PAR SONIA LIZOTTE La ville fantôme d’Oatman, en Arizona

En plus, à moto, c’est la météo qui dicte les décisions avant tout, ajoute-t-elle. Ainsi, pendant leur voyage de deux semaines en Arizona, en janvier, étant donné qu’il faisait plus froid qu’en temps normal à pareille date, ils ont évité certaines zones montagneuses où le mercure est descendu jusqu’à 2 °C.

Le soir, quand on s’arrête, on réserve l’hôtel, on va souper puis on regarde on va où demain, la température, les villes alentour, ce que ça nous tente de faire et si c’est possible. Sonia Lizotte

La seule réservation qu’ils ont effectuée avant de prendre l’avion a été pour les deux nuits à l’hôtel où ils devaient récupérer leur moto à l’aller (livrée par camion de Drummondville) et la déposer au retour, tout près de l’aéroport. « Sinon, entre les deux, on n’avait rien planifié », dit Sonia Lizotte.

PHOTO FOURNIE PAR SONIA LIZOTTE Sonia Lizotte et Sylvain Rouleau, lorsqu’ils ont récupéré leur moto

Le choix de faire transporter leur moto à destination s’est quant à lui imposé par lui-même : « C’est plus cher de louer une moto là-bas et tu te promènes avec une moto que tu ne connais pas bien. C’est important d’être à l’aise avec la conduite. En plus, on a une grosse moto confortable », explique-t-elle.

Découvertes inattendues

Ils ont beau voyager léger et profiter des buanderies mises à la disposition des clients dans les hôtels, ils s’assurent néanmoins de toujours avoir avec eux de l’eau, des collations sèches et une trousse d’« au cas où ».

« À moto, c’était notre premier voyage sans itinéraire à l’extérieur du pays ; on a fait le Québec au grand complet à moto avec zéro réservation et zéro itinéraire. L’été dernier, on s’est rendus jusqu’à Niagara ; on n’avait jamais prévu de traverser la frontière, mais on apporte toujours quand même notre passeport au cas où, dit-elle en riant. En auto, on a toujours fait ça depuis qu’on voyage – en France, en Italie, au Costa Rica… »

Elle se souvient d’ailleurs que lors de ce voyage au Costa Rica avec leurs deux enfants, ils s’étaient retrouvés chez une femme qui habitait dans une palmeraie. « On a mangé des tamales dans sa maison, sur un plancher de terre battue avec un coq qui se promenait parmi nous. Puis les enfants se sont baignés avec les siens dans la rivière. Ils m’en parlent encore et ça fait 15 ans ! »

Moi, ce que je veux, c’est rencontrer la personne qui habite là, et manger ce qu’elle mange. Je ne veux pas des 5 étoiles, je veux de la bouffe de monsieur et madame Tout-le-Monde. Sonia Lizotte

C’est ainsi qu’elle a pu faire de délicieuses découvertes culinaires en Arizona – des vacances de rêve pour celle qui travaille dans le milieu culinaire.

« On a mangé dans beaucoup de restaurants mexicains parce qu’on est descendus vraiment proches de la frontière. Il y a une place où ils nous ont fait une salsa mexicaine à la table, dans un mortier, avec les ingrédients frais devant nous ; c’était le bonheur », se remémore-t-elle.

PHOTO FOURNIE PAR SONIA LIZOTTE Là où Sonia Lizotte a découvert un jerky de thon « absolument divin », à Parker

Il y a aussi ce restaurant à Yuma, le Desert Penguin, où elle a goûté à « la meilleure boulette de burger » de sa vie ; cette visite d’une plantation de dattes Medjool, où ils se sont régalés ; ou encore ce jerky de thon « absolument divin », découvert à Parker.

Forts de cette expérience positive, ils rêvent de parcourir une plus grande partie de la route 66 à moto. Mais leur prochain projet de vacances risque bien de commencer en Floride, où ils récupéreront leur moto avant de suivre le bord de l’eau jusqu’en Louisiane. À suivre.