La photographie de rue est une discipline en soi. Il faut savoir capter le moment et cadrer rapidement. Muni d’un appareil Leica Q et de son objectif 28 mm fixe, Edouard Plante-Fréchette a volé quelques images du quotidien l’hiver dernier dans le sud de la France et le nord de l’Italie. Avant la pandémie. Balade aux accents de nostalgie.

Edouard Plante-Fréchette

La Presse

« Le Leica Q est un objet quelque peu étrange : un appareil photo numérique plein cadre (24 x 36 mm) équipé d’un objectif fixe 28 mm F1.7, explique Edouard Plante-Fréchette. Au-delà du fait qu’il est entièrement silencieux, de la qualité quasi irréprochable des images et du foyer manuel et automatique fiable, c’est l’objectif fixe grand-angle très lumineux qui fait la particularité de l’appareil. Restreint à un seul angle de vue, on doit faire preuve de créativité pour gérer l’intégration d’une multitude d’éléments dans le cadre de l’image. Malgré les restrictions techniques qu’impose l’appareil, il demeure un excellent partenaire de voyage. »