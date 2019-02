Des robots comme «amis»

Ce petit robot n'a pas été baptisé Lovot par hasard : avec ses grands yeux ronds et son visage de nourrisson, il ne demande qu'à être aimé. Mi-manchot, mi-Teletubbie, il ne répond pas aux questions comme Siri et ne ramasse aucune miette en se déplaçant. «[Il] n'accomplira aucune de vos tâches. En fait, vous risquez de l'avoir dans les jambes, a précisé son concepteur, le Japonais Kaname Hayashi, à l'agence de presse Bloomberg. Son unique objectif est de créer un sentiment d'attachement.»

Lovot fait partie d'une catégorie un peu spéciale dans la grande famille des robots, celle des robots «sociaux», c'est-à-dire des objets technologiques conçus pour interagir avec les humains. L'un de ses plus célèbres semblables, Pepper, a une allure assez humaine et accueille des clients dans des commerces au Japon et ailleurs. D'autres ont la forme d'un bébé phoque ou d'un chat et servent ni plus ni moins à faire de la zoothérapie auprès de personnes âgées à Brisbane, en Australie, et à Sherbrooke, en Estrie.

«Il y a des gens à qui ça a redonné le sourire», dit Pierrot Richard, chef de service en loisirs au CIUSSS-CHUS. Une vingtaine de chats et de chiens robotisés ont été déployés au cours de la dernière année dans les quatre pavillons sous sa responsabilité. Ils sont apparemment utiles pour calmer l'anxiété de certains aînés, dont un grand nombre vivent avec des limitations physiques ou cognitives.

Caresser un animal robotisé rappelle des souvenirs à ceux qui ont vécu avec un compagnon à quatre pattes et permet d'en ramener d'autres au moment présent, a constaté Pierrot Richard. «Le fait que l'animal soit robotisé ne change pas le contact, assure-t-il. Flatter le pelage, c'est un geste affectif.» Celui des chiens et des chats acquis par le CIUSSS-CHUS est «très réaliste», selon lui.

Un constat similaire a été fait par une chercheuse de l'Université Griffith, située à Brisbane, en Australie.

«Les gens, qu'ils aient des problèmes cognitifs ou non, réagissent positivement aux robots sociaux si ces derniers sont développés pour interagir avec eux, réagir à leurs émotions, donner une rétroaction positive», ajoute Wendy Moyle, directrice du programme Healthcare Practice and Survivorship.

Un lien factice

En observant des personnes âgées, la chercheuse a constaté - non sans étonnement - qu'elles «oubliaient vite qu'elles parlaient à un robot et non à un être humain». Ce lien créé avec la machine fascine, mais suscite aussi des inquiétudes. Sherry Turkle, professeure de psychologie au Massachusetts Institute of Technology (MIT), n'hésite d'ailleurs pas à parler d'«intimité artificielle» pour désigner un lien qui, selon elle, fait fi de l'absence d'émotions des robots. Encourager les enfants, par exemple, à développer des relations avec eux mènera à coup sûr à un cul-de-sac, selon elle, puisqu'elles seront dépourvues d'un aspect essentiel: l'empathie.

Le psychiatre français Serge Tisseron, auteur du Jour où mon robot m'aimera - Vers l'empathie artificielle, partage certaines de ces inquiétudes. Notre relation aux choses est affective. On se projette dans les objets, technologiques ou pas, et ceux-ci ont la signification qu'on veut bien leur donner. Et si on interagit avec les machines depuis longtemps, l'avènement des robots sociaux provoque selon lui une rupture majeure: ils peuvent nous interpeller, par la voix ou le regard, et «prendre l'initiative de la relation».