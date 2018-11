Désapprendre son métier

Mais alors, les yips de Markelle Fultz? Comment expliquer la dérive de son lancer?

«Il faudrait en savoir plus sur sa blessure à l'épaule, répond le Dr Fortin. Est-ce qu'il y a eu un traumatisme le jour où il s'est blessé? Une chose est certaine, le stress est un facteur aggravant qui peut aussi avoir un effet sur la confiance.»

Du terrain à la table à dessin

Jean-Sébastien Bérubé a vécu une histoire semblable à celle de Markelle Fultz. À l'été 2012, le bédéiste québécois a perdu l'usage de sa main gauche. Il n'a jamais eu un diagnostic de yips, mais il y a de nombreuses similitudes avec le cas du basketteur.

«J'avais vécu une séparation douloureuse et je m'étais anesthésié dans le travail. Je voulais terminer le tome 4 de ma série Radisson. Je dessinais 16 heures par jour ! À un moment donné, j'ai commencé à avoir des douleurs à l'omoplate gauche.»

La situation s'est dégradée. L'inflammation s'est installée, au point où Jean-Sébastien Bérubé n'arrivait plus à tenir son crayon. Malgré plusieurs mois de physiothérapie, d'ergothérapie et de repos, le bédéiste ne parvenait plus à dessiner. Il s'est arrêté pendant deux ans avant de reprendre graduellement le crayon à raison de 10 minutes par jour.

«J'ai dû changer ma façon de dessiner, raconte-t-il, parce qu'il y avait beaucoup de tension musculaire dans mon geste. J'ai dû relâcher mon trait, ce qui allait à l'encontre des techniques classiques que j'avais apprises à l'université. Mais j'ai appris à dessiner autrement, j'ai grossi les manches de mes crayons, changé de posture. J'ai aussi commencé à faire du yoga.»

Tranquillement, il a réussi à trouver un rythme. Entre six et huit heures (non consécutives) par jour. L'an dernier, il a rebondi avec l'album Comment je ne suis pas devenu moine, où son dessin s'est en effet complètement transformé.

Selon Sonia Lupien, le stress est certainement une variable dont il faut tenir compte dans ces deux histoires.

«L'anxiété de performance peut créer une interférence cognitive sur la capacité de concentration d'un individu. C'est cette diminution de concentration qui fait faire des erreurs et affecte la performance. L'anxiété devient un stresseur», nous dit la chercheuse.

La voie de la rééducation

Comment le Dr Lévy traite-t-il ses patients aux prises avec des yips ou dystonies? «C'est une condition très difficile à traiter, répond-il. On peut faire des injections de Botox dans les muscles pour diminuer leur activation anormale. On peut aussi prescrire des antispasmodiques, mais les effets secondaires sont souvent plus importants que les bénéfices.»

La rééducation, essentiellement de la physiothérapie ou de l'ergothérapie, demeure la voie la plus prometteuse, selon ce neurologue.

«Quand on parle de dystonie, on parle de geste antagoniste. C'est-à-dire que lorsqu'on positionne notre main un peu différemment ou qu'on utilise un outil légèrement différent [par exemple en grossissant un crayon ou une baguette de percussion avec du ruban], ça change la réponse motrice. Le problème, c'est qu'après un certain temps, le cerveau se réorganise et après deux ou trois ans, c'est à refaire...»