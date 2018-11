Ces profs qui changent des vies

«JE DEVAIS TE DIRE MERCI»

«Je n'ai jamais voulu enseigner», dit Serge Fréchette, qui a longtemps été musicien dans l'armée. Il a pourtant abouti dans une école. Un changement de vie qui lui a permis d'en changer d'autres.

«Je ne pense pas que je serais la personne que je suis sans le dévouement et la passion pour l'enseignement de Serge Fréchette», dit Stéphanie Dussault, à la fin d'un hommage à son ancien professeur de musique à l'école secondaire. Sa voix tremble depuis un moment lorsqu'elle conclut son témoignage de gratitude. Assis à ses côtés, l'enseignant à la retraite continue de faire ce qu'il a fait pendant une bonne partie de la lecture: il retient ses larmes.

«On le fait parce qu'on y croit. Je leur disais toujours: "Moi, je vous lance de l'amour et des étoiles et vous, vous me relancez des étoiles." Je l'ai fait pour toi, je l'ai fait pour d'autres, dit-il à son ancienne élève après s'être retiré pour s'essuyer les yeux. Tu es la seule qui m'a rendu un hommage comme ça. C'est touchant.»

Stéphanie et Serge ne s'étaient pas vus depuis environ trois ans, c'est-à-dire depuis que la jeune femme de 22 ans avait quitté le cégep de Drummondville, où elle s'était inscrite après avoir été refusée dans un autre cégep. «J'étais insulté qu'elle ne soit pas prise», se rappelle l'ancien enseignant, qui habite la municipalité. Il était d'ailleurs prêt à monter au front pour que sa candidature soit réévaluée.

«J'ai dit à Stéphanie: "Soit on va à Lionel-Groulx, soit tu viens à Drummondville." Je savais que si elle venait ici, la classe serait petite et qu'elle aurait la chance d'être mise de l'avant», dit-il. Elle a quitté la région de Lanaudière pour une ville où elle ne connaissait personne. «Mes parents m'ont laissée aller à Drummondville parce qu'ils avaient confiance en Serge», se rappelle la jeune femme, aujourd'hui étudiante en musicologie.

Coup de coeur

Contrairement à sa femme, Suzanne, aussi musicienne, Serge n'avait jamais envisagé l'enseignement avant que le Collège militaire royal de Saint-Jean ne ferme ses portes en 1995. Forcé de trouver un nouvel emploi, le militaire musicien a tenté sa chance au collège Esther-Blondin, à Saint-Jacques-de-Montcalm. «Je me suis laissé prendre au jeu, dit-il. J'ai eu un coup de coeur pour les jeunes.»

Ce fut réciproque. Stéphanie parle d'un enseignant dévoué, disponible, passionné et habile à créer des conditions d'apprentissage où chacun se sentait soutenu. «On passait tellement de temps au département [de musique]. On arrivait tôt le matin, on y allait le midi et le soir. On parlait de plein de choses dont on ne parlait pas avec nos parents. Alors, ça crée une relation plus profonde», estime-t-elle.

Si le professeur de musique était aussi disponible, c'est parce qu'il vivait à l'école... Son domicile se trouvant à Drummondville, l'ancien pensionnat s'était arrangé pour qu'il puisse dormir sur place quelques jours par semaine. Après le départ des dernières religieuses, Serge est même resté seul à vivre au collège. Stéphanie dit que ses camarades de classe et elles ont été «sous le choc» quand elles ont appris la nouvelle.

Une influence durable

Serge a enseigné pendant presque 15 ans loin de chez lui, ne revenant à la maison que les week-ends... et les mercredis soir, pour diriger la Symphonie des jeunes de Drummondville. Qu'il dirige toujours. Il s'est battu pour valoriser la musique à l'école, selon Stéphanie, et a multiplié les occasions pour les élèves de se faire entendre tant dans la collectivité que dans des festivals. Il les emmenait aussi à l'Opéra de Montréal, que la jeune femme fréquente encore.

Stéphanie s'est racheté un saxophone - instrument qu'elle a découvert au secondaire - il y a deux ans. «Il ne me quitte plus», dit-elle. Elle a mis de côté ses cours de chant lyrique, mais continue d'écrire des chansons.

«[Serge] a changé MA vie», écrit Stéphanie Dussault dans sa lettre d'hommage.

Peu après avoir franchi la porte du domicile de son ancien enseignant, elle le lui a répété, en ajoutant: «Je devais te dire merci.»

Serge, le prof qui ne voulait pas être prof, est visiblement heureux d'avoir été un bon accompagnateur. «Tu les regardes évoluer et tu évolues avec eux autres, dit-il à propos des jeunes. Je savais que je ne ferais par un musicien professionnel de chacun de mes élèves, mais c'est quoi, une école? C'est un lieu pour apprendre à apprendre. Si on donne aux élèves les moyens d'aller chercher ce dont ils ont besoin, d'avoir confiance en eux et de savoir qu'on va les soutenir, on peut faire n'importe quoi.»