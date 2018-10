Qui a encore réchauffé du poisson au bureau?

Et qui sont les coupables? «Les hommes (62 %) plus que les femmes sèment le désordre dans les cuisines de bureau, ça vous surprend?», s'exclame Julie Blais Comeau en se référant au sondage. Elle pense qu'il va bientôt y avoir des caméras de surveillance dans les cuisines, car «le vol de lunch, ça arrive plus souvent qu'on le croit», dit la fondatrice du site etiquettejulie.com.

«Il existe des sacs en plastique à sandwich avec de la fausse moisissure pour que les collègues ne le prennent pas! On en est là! Vous imaginez!»

On peut effectivement se procurer sur différents sites, dont Amazon, toutes sortes de gadgets inusités pour éloigner les voleurs: des sacs de plastique avec de faux insectes, un sac à lunch «Human organ for transplant», un sac cadenassé «It's not your lunch», un compartiment grillagé qu'on installe dans le réfrigérateur avec un cadenas.

Florence Rossignol raconte qu'en faisant le ménage du réfrigérateur du bureau (qui était très sale), elle a jeté le sandwich d'un collègue. «J'ai dû aller le chercher! Je me revois, debout, dans l'immense conteneur de l'immeuble, fouillant parmi tous les déchets. Je l'ai retrouvé, et le pire, c'est que mon collègue l'a mangé!», se rappelle-t-elle.

Chan Tep pense qu'on vit dans un monde aseptisé. «Les gens sont de plus en plus intolérants aux odeurs. Je suis d'origine cambodgienne, j'aime bien manger des plats épicés de mon pays où il y a souvent de l'ail, des oignons et du poisson!», lance la productrice et animatrice. Le poisson, elle l'a laissé tomber, car dans les bureaux où elle travaille à temps partiel, il y a une consigne affichée au-dessus des fours à micro-ondes. Il y est inscrit qu'on ne peut pas faire réchauffer de poisson, car l'odeur est trop forte et dérangeante. «"C'est ça, ton lunch? Ça sent fort!" Ces commentaires sont désagréables, remarque Chan Tep, mais on les entend trop souvent. Les gens jugent les lunchs des autres, pas seulement à l'odeur, ils vérifient aussi si c'est un repas santé ou pas!»

Comment aborder le problème?

Julie Blais Comeau observe que des gens laissent des notes anonymes (au sujet des mauvaises odeurs) sur les bureaux des collègues ou dans les cuisines communes. «Ce n'est pas une bonne idée, ça crée un sentiment de paranoïa.»

Élise Corriveau, membre de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés, pense qu'on a tendance à banaliser ces petites sources d'irritation, qui peuvent s'accumuler et prendre des proportions inimaginables. «Ça engendre des malaises et frustrations qui existent dans les milieux de travail, et très souvent, les gens ne sont pas outillés pour bien les communiquer. Il faut trouver la façon de les aborder correctement avec tact et respect, car très souvent les communications sont malhabiles et accusatrices», observe la consultante spécialisée en prévention et règlement des différends en milieu de travail.