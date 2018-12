Petits Creux Corsica Origina: identité corse

L'endroit n'est pas tout à fait nouveau (il était autrefois nommé Petits Creux et Grands Crus), mais il vient d'être entièrement repensé et réaménagé par ses propriétaires, les Corses Kim Colonna et Marie-Pierre Tomas, au coût de 350 000 $.

Au concept de bar à vin et planches à déguster se substitue celui d'établissement gourmand en bonne et due forme.

«On est désormais un restaurant d'identité, un établissement de destination pour ceux qui veulent goûter la Corse. Nous avons réaménagé le restaurant avec des couleurs chaleureuses, des tons sable et rougeâtres qui évoquent les couchers de soleil sur la plage», détaille M. Colonna.

Au menu: charcuteries (bientôt, grâce à un cellier d'affinage attendu pour février, elles seront faites maison), fromages importés, gibier (sanglier, caille, pintade) et «pulenda», une polenta corse à base de farine de châtaigne.

1125, avenue Cartier, Québec

https://www.facebook.com/petitscreux/