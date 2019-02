Il Miglio: pâtes fraîches dans le Vieux-Montréal

Mené par Claude Pelletier (Club Chasse et Pêche, Le Filet, Le Serpent), le petit dernier reprend les mêmes concept et menu qu'à l'emplacement original du Mile End, où est concentrée toute la production, soit une sélection du jour de pâtes fraîches avec leur sauce du moment, à manger sur place ou pour emporter, avec un court choix de vins au verre et de bières.

«Les propriétaires de l'immeuble ont travaillé fort pour nous attirer! De notre côté, on trouvait que le quartier se prêtait bien à ce qu'on offre au Il Miglio», observe M. Pelletier.

L'endroit, idéal pour les lunchs d'affaires ou pour manger sur le pouce, est ouvert du lundi au vendredi, de 11 h 30 à 19 h.

111, boulevard Robert-Bourassa, Montréal

http://ilmiglio.ca/