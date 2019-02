La famille Toqué! s'agrandit au DIX30

L'espace aéré et lumineux, signé Alain Carle Architecte (Monarque, Vol de nuit), offre au regard une grande cuisine laboratoire et fait place à un long bar en béton style terrazzo, où scintillent de vraies coquilles de pétoncles et d'huîtres dégustés par les clients du Toqué! et de la Brasserie T! du Quartier des spectacles.

Un beau clin d'oeil à l'esprit de continuité que les propriétaires, le chef Normand Laprise (qui était au Bocuse d'Or, à Lyon, lors de notre passage) et sa complice Christine Lamarche, veulent insuffler aux lieux.

Une continuité qui se déploie dans les menus, bien sûr, mais aussi du côté du personnel: le directeur de l'endroit, Fabien Novert, a travaillé 12 ans au Toqué!, et le sommelier, Félix Desmarteaux, est le même qu'à la Brasserie T! du Quartier des spectacles.

«On aime s'entourer d'anciens, afin d'apporter l'ADN du Toqué! dans ce nouveau lieu», explique Mme Lamarche, qui ajoute que l'équipe aimerait poursuivre le développement du concept Brasserie T!, avec jusqu'à quatre ou cinq établissements dans le Grand Montréal.

Depuis toujours, la mise en place de la Brasserie T! est réalisée au Toqué!. C'est une question d'espace, mais aussi une façon de maximiser les produits locaux utilisés par le chef Laprise, comme les bêtes entières, dont les parties moins nobles servent à préparer mijotés, charcuteries et saucisses pour la brasserie.