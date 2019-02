Confetti café et glaces: beaucoup plus que des glaces

Vous aimez l'esthétique déjantée du Majestique et du Darling, deux restos-bars chouchous du boulevard Saint-Laurent? Vous voudrez sans doute découvrir l'univers tout aussi ludique du Confetti café et glaces.

Jamais vous ne reconnaîtrez l'ancien Subway qui occupait ce local situé dans l'avenue du Mont-Royal Ouest, près du boulevard Saint-Laurent. Il a subi une transformation extrême le faisant passer d'espace sans âme à vieille âme qui hante le marché Saint-Michel!

Mais ici, contrairement aux deux autres adresses, pas de bière de microbrasserie ni de vin naturel. Pas de permis de bar. On mise plutôt sur l'espresso (à l'italienne), le chocolat chaud (décliné dans les versions classique, chocolat blanc et poivre rose, cacao, noisette, fleur d'oranger), un court menu de soupes et de sandwichs et, comme l'annonce le nom de l'endroit, les glaces.

L'idée d'un «deux boules» vous refroidit peut-être un peu, en plein front glacial, mais le pâtissier, qui est nul autre que Daniel Mongraw (Pâtissier de l'année en 2018 de la liste Canada's 100 Best, tandis qu'il travaillait toujours au Toqué!), a créé les parfums en conséquence: chocolat noir et sapin, huile d'olive riche et saline, argousier, pomme et thé lapsang souchong, etc. Même son divin sandwich à la crème glacée est pensé pour l'hiver, avec un biscuit à la mélasse et au gingembre, une glace aux épices chaudes et un centre de caramel salé coulant. À essayer absolument!

«J'imagine bien les skieurs du mont Royal avec une tasse de chocolat chaud, sur notre terrasse ouverte à l'année», rêvasse Thomas Csano, concepteur des décors éclatés du petit groupe. À lui et au pâtissier s'ajoutent Richard Holder, instigateur du projet, et Philippe Jacquelin, architecte et codesigner.

Ouvert depuis une petite semaine, l'établissement est en plein rodage d'un projet qui promet et évoluera grandement au fil des saisons.

26, avenue du Mont-Royal Ouest, Montréal

https://www.facebook.com/confetti.mtl/