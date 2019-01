Cuisine, lance et compte!

Chuck Hughes a un horaire hyper chargé. Mais les mardis et les jeudis midi, ne le cherchez pas dans l'un de ses restaurants. Le chef joue au hockey dans une ligue qui réunit des serveurs et des cuisiniers.

«Au restaurant, mettre de la bouffe dans l'assiette, ce n'est pas compliqué. C'est de se rendre jusque-là qui l'est. Si la sauce d'un cuisinier n'est pas bonne, ça se ressent sur toute l'équipe. Tu ne veux pas qu'un coéquipier te fasse mal paraître et c'est la même chose au hockey.»

«C'est le fun de se retrouver avec du monde de la restauration et de parler d'autre chose que de bouffe. On se connaît tous et on a beaucoup de choses en commun», dit Chuck.

Midi approche à l'aréna de Westmount, et le propriétaire du Garde Manger et du Bremner sort du vestiaire vêtu d'un chandail rouge du Canadien. En clopinant vers la glace, il distribue des coups d'épaule et des blagues aux autres joueurs.

Patrick Adolphe gère la ligue de hockey avec son ami Philippe Vincent, du restaurant Club chasse et pêche. Pour réussir à former des équipes de 21 joueurs, il arrive parfois que les serveurs demandent à leurs clients de participer aux parties. Le calibre des joueurs est «de faible à très faible!», rigole Philippe.

Leur ligue, qui existe depuis 10 ans, leur permet de garder un contact avec des amis qu'ils ne verraient pas autrement.

«À un certain moment, on se croisait souvent et on sortait beaucoup ensemble. Mais on a vieilli et on a maintenant des familles. On aurait pu se perdre de vue parce qu'on ne travaille pas au même endroit, mais on continue de se côtoyer sur des patins, deux fois par semaine», raconte Philippe.

En ce lundi après-midi, Patrick St-Vincent partage le même uniforme que ses camarades Patrick Adolphe et Philippe Vincent. Ils jouent avec les chandails blancs aux couleurs du restaurant Le Filet et ils affrontent les gilets noirs au logo du Club chasse et pêche.

Le copropriétaire du Filet trouve que le hockey est une manière franchement amusante de faire du sport avant le boulot. Quand il manque de souffle, il peut même se reposer quelques minutes sur le banc, une chose absolument impossible quand il travaille. «Quand le service commence, ça roule sans répit», dit-il.

Patrick St-Vincent voit un autre avantage à jouer au hockey avec ses collègues de travail. À la fin de leur match, les joueurs ne se retrouvent pas autour d'une bière, contrairement à plusieurs hockeyeurs amateurs. Ils quittent l'aréna pour se rendre au boulot.

«Pendant que la plupart du monde travaille, nous, on pratique une activité saine.»