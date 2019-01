Fugazzi Pizza: le Groupe Barroco frappe encore

Après le Vieux-Montréal (Barroco, Bocata), Saint-Henri (Foiegwa, Atwater Cocktail Club), voici que le tout nouveau projet du Groupe Barroco vient de voir le jour, cette fois dans Pointe-Saint-Charles, dans l'ancien Pub Griffin. «Notre clientèle nous parlait de plus en plus de ce quartier, pas encore très développé. On avait envie d'apporter quelque chose de très cool au quartier», explique Roberto Porres, copropriétaire.

Cool, c'est en effet le mot qui vient à l'esprit en pénétrant dans l'enceinte du Fugazzi Pizza. Plafond bas, oeuvres murales colorées d'artistes (dont Stikki Peaches), look urbain qui flirte avec l'esthétique punk-skate-hip-hop, mais sans trop forcer la note... L'endroit, dont le design est signé par les Gauley Brothers (qui sont aussi partenaires de l'aventure), a un style assez unique!

Comme le nom l'indique, la pizza est à l'honneur, façon napolitaine (12 po), mais aussi à la new-yorkaise (18 po), qui ne sera offerte que pour emporter. «On voulait être accessible, que les gens puissent venir la commander à la fenêtre take-out, à la pointe ou entière», explique le restaurateur.

Le reste du menu fait la part belle aux pâtes maison, aux plats de légumes et aux petites entrées de saison d'inspiration italienne, façon New York (pensez bâtonnets de mozzarella!), et s'accompagne d'une carte de vins naturels et de cocktails qui se veut d'abord accessible. «On veut garder un esprit simple, de style dive bar, sans prétention», ajoute Roberto Porres.

À l'étage, surprise: Le Milky Way, un magnifique bar à cocktails à la voûte vitrée entourée de plantes vertes, laissant filtrer une étincelante lumière le jour, et dévoilant les étoiles la nuit. Sur place, on peut y déguster le même menu et découvrir une carte de cocktails plus raffinée et travaillée.

À noter: l'endroit a pour l'instant un permis de bar, hérité de l'ancien établissement, mais espère recevoir bientôt son permis de restaurant pour accueillir les familles dans sa section pizzéria.

1886, rue du Centre, Montréal

https://www.fugazzimtl.com/