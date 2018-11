À la table de Rita

Sortir au restaurant en groupe, disons de 6 ou 8 ou même 10 personnes comme on le fait souvent durant les semaines qui mènent au temps des Fêtes - la gang du bureau, la gang de course, la gang de la chorale, etc. -, n'est pas toujours facile.

D'abord, il faut trouver le style de cuisine qui plaît à tout le monde. Demandez à quiconque a déjà organisé une telle soirée, on peut facilement se tromper. Ce n'est pas nécessairement le temps de faire partager à tout le monde sa passion pour la salade de méduse à la sichuanaise. Croyez-moi, j'ai déjà essayé. Et ça m'a valu une grande leçon d'une gentille collègue: «Oui, c'est cool, découvrir... Mais que penses-tu de l'italien pour la prochaine fois, il me semble que ça, tout le monde aime ça...»

J'avoue qu'entre de bonnes pâtes, de la pizza et de la mozzarelle, difficile de ne pas trouver son bonheur.

C'est pourquoi, lorsque je suis allée récemment essayer le nouveau restaurant Rita, à Verdun, l'idée d'en parler comme d'une éventuelle destination de repas en gang pré-Noël m'a tout de suite semblé évidente.

La salle à manger n'est pas gigantesque comme chez McKiernan, une autre nouvelle adresse du Sud-Ouest parfaite pour les repas de grands groupes du midi. Mais chez Rita, il y a amplement de la place pour arriver à 6 ou même 12. Il suffit de réserver à l'avance. Parce que même si c'est un nouveau venu à Verdun, il est déjà bien occupé. J'y suis allée un petit mercredi soir bien normal, et c'était plein, vivant à souhait.

De petits plats italiens tout simples

Le concept du restaurant est simple: on y prépare de petits plats tout simples avec de bons produits, selon la tradition de l'Italie, le pays d'origine de la famille du cuisinier Joey D'Alleva. Et surtout de la pizza, dans un grand four à bois.

Aux murs, on a accroché toutes sortes de photos qui racontent l'histoire de ces Italiens débarqués à Montréal dans les années 60, dont Rita, la grand-mère D'Alleva. (Rita est aussi le prénom de la grand-mère de l'autre copropriétaire, Sophie Bergeron.) Il y a le bateau, la première maison, les tablées immenses où la cuisine rassembleuse était célébrée.

Au menu, les classiques sont bien présents et ne surprennent personne. C'est ce qu'on veut pour notre repas de groupe, n'est-ce pas?

Du prosciutto très doux, finement tranché, avec du melon miraculeusement mûr en ce temps de l'année et quelques bonnes olives noires à la sicilienne. De la burrata ? Impeccable, avec cette combinaison de crème et de fromage plus ferme qui en est la caractéristique, son goût à peine plus acidulé que la mozzarella traditionnelle. On la propose telle quelle, avec de l'huile d'olive, du poivre.