SLK Rd: savourer la route de la soie

L'endroit se présente, inattendu, tel un écrin de velours, au deuxième étage de l'édifice qui abrite le restaurant Houston, rue Peel. Le SLK Rd (prononcez « silk road ») est, oui, un projet mené par l'équipe du Houston, notamment son directeur général Justin Sabini, mais on est ici loin, très loin de l'ambiance - et du menu - de la populaire grilladerie.

Comme son nom l'indique, le SLK Rd s'inspire de la Route de la soie empruntée notamment par Marco Polo, pour un menu qui se déploie telle une véritable route des saveurs qui passe par l'Asie, le Moyen-Orient et l'Europe, le tout dans un somptueux décor aux tons bleutés et dorés.

En cuisine, c'est le chef Athiraj Phrasavath (Rosalie, Globe, Mercuri Montréal), surnommé le « roi des épices », et le co-chef Oli Harding - qui a travaillé auprès de chefs étoilés Michelin au Royaume-Uni comme Michael Caines et Chris Weeler - qui sont aux fourneaux. On y savoure de délicates compositions aussi jolies pour l'oeil que pour le palais, comme un plat de kafta sur purée d'aubergines ou un pétoncle poêlé déposé sur un ravioli au boudin.

Pour l'instant, le SLK Rd est ouvert seulement du jeudi au samedi soir, mais sert des groupes d'entreprise, sur réservation, midi ou soir. Une bonne idée pour les partys de bureau qui s'en viennent à grands pas !

2042A, rue Peel, Montréal

