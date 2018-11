Makro: plongée dans Griffintown

Le poisson «à la talla» («à la taille») - ce soir, un bar européen -, cuit sur charbon de bois et servi entier avec divers accompagnements, nous fait de l'oeil. Mais afin de pouvoir goûter le maximum de plats, nous finissons par opter pour trois entrées, une salade et un plat principal.

Verdict? Un parcours presque sans faute, agrémenté de saveurs exotiques, de produits bien apprêtés et d'intéressants jeux de textures.

On a beaucoup aimé le ceviche de bar européen trempant dans un délicat mélange de lait de coco, lime et mangue. Tout en fraîcheur et fondant en bouche, c'est le genre de plat qui se mange tout rond, tout vite.

Tout mignons, les «rice cakes» au tartare de thon épicé sont une mise en bouche qui, sans être extrêmement originale dans ses composants, fonctionne, avec le croustillant du gâteau de riz qui s'allie fort bien au moelleux du tartare de thon.

Parlant de jeu de textures, c'est ce qui nous a ravie, en plus de la fraîcheur, dans la salade de jicama, un tubercule mexicain croquant, et de poire. Enveloppée d'une crème sure à la menthe et parsemée de grains de grenade et de graines de citrouille, voilà une salade d'accompagnement vitaminée qui nous fait oublier la grisaille extérieure.

La mer est belle

Si le premier service est arrivé avec célérité, le deuxième s'est fait attendre pendant que nous sirotions un vin blanc crétois offrant un bel équilibre d'acidité et de minéralité. Mais l'attente en valait la peine, alors que se sont posés devant nous une jolie pieuvre grillée et un généreux plat de morue noire.

La pieuvre - nous avons pris le quart, mais elle est aussi offerte en demie et entière - est cuite à la perfection et bien saisie sur le gril; avec sa sauce chimichurri bien acidulée, ses pommes de terre fondantes et son fenouil braisé, c'est un plat hautement satisfaisant, qui plaira aux amateurs du poulpe, et même aux plus récalcitrants.

Le plat de morue est réconfortant et charnu, accompagné d'artichauts et de noix de pin, et nappé d'une savoureuse sauce à la saucisse chorizo. Une inspiration de type «terre et mer» qui sied très bien au floconneux poisson. «Impressionnant!», s'exclame notre partenaire. En effet.

On ne peut en dire autant de nos desserts, qui assombrissent notre ciel sans nuages jusqu'alors. Autant le sablé aux pommes, surmonté de crème glacée, que le millefeuille, qui semble rempli d'air plus que de crème à la verveine, sont quelconques et peu mémorables. Nous laissons les assiettes à peine entamées.

Toujours dommage de constater qu'un établissement s'appliquant autant pour son menu salé met aussi peu d'efforts dans sa carte des desserts, d'autant plus que le concept de l'endroit lui permettrait de s'amuser avec des saveurs exotiques. À repenser.