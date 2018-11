Mon Petit Poulet: rôtisserie nouveau genre dans Rosemont

L'est du quartier Rosemont a malheureusement des allures de désert alimentaire pour les amateurs de bonne cuisine. C'est pourquoi nous étions très curieux de découvrir Mon Petit Poulet, une nouvelle rôtisserie qui occupe l'ancien local de Coq Express.

C'est un projet du restaurateur David Bellerose-Rovny (Meatmarket, L'Appartement, Mon Petit Marché) et de la chef Sue-Helen Boucher (L'Appartement, MTL Bar).

Les complices sont tombés sur le local en cherchant un espace pour Mon Petit Traiteur, le service traiteur de Mon Petit Marché.

«On a vu le potentiel de ce diamant brut», lance David. Beaucoup de travaux, de recherches et de discussions plus tard, la rôtisserie dite «artisanale» a ouvert ses portes, au début d'octobre.

La recette de poulet rôti a été préparée minutieusement: de style «adobo», il est saumuré avant d'être rôti dans les rôtissoires au gaz de l'endroit, ce qui lui donne son goût unique.

Tout est frais et fait maison, dans une formule gourmande décadente de luxe: pensez hot chicken au poulet frit avec pain brioché et «grits» au fromage en grain ou burger avec peau de poulet croustillante et oignons caramélisés au houblon.

À déguster sur place (bientôt, un permis d'alcool proposera une courte liste de vins et de bières) ou pour emporter.

2343, boulevard Rosemont, Montréal

https://www.facebook.com/MonPetitPouletRosemont/